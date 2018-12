— ¿Te preocupa eso? ¿O que destaquen que no te acompañó el rating en tu último programa (marcó 7,1 frente a los 9,1 de Familias frente a frente)?



— A mí me causa gracia. Porque a nosotros no nos comparan con programas periodísticos, nos comparan con shows. Ponele que Marcelo Tinelli mide más que yo. Y, sí: yo no pongo chicas en bolas ni hago que la gente se tropiece en el escenario. ¡Qué sé yo! Es obvio. Pero medir lo que medimos y haber hecho un promedio de 12 puntos en el año, cuando el Bailando hizo 13, es un delirio…Hay momentos en los que perdemos y otros en los que ganamos. Y a mí eso no me jode para nada. Lo que me jodería sería no poder competir. Si yo estoy a las diez de la noche en aire y hay otro que me gana, chapeau. No me quejo de eso.