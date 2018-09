"Yo le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, porque cuando uno se muestra así, como un miserable, no hay nada más que decir. Peor que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien, cuando él no quiere eso. Se muestra como un pobre tipo. Pero también creo que nosotros lo sobredimensionamos mucho y, en ese sentido, el periodismo está cada vez peor. Estamos todo el tiempo haciendo un periodismo de opiniones de otros. Y a veces son respetables las opiniones, pero a veces no. Dady no es Woody Allen. ¡Ni siquiera es Olmedo! Es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, pero hace un tipo de humor muy berreta. ¿Y por qué, si es eso lo que él nos muestra, tenemos que tomarlo en serio cuando habla de política? No es un tipo prestigioso y no lo fue nunca. Es un tipo muy popular, pero nunca fue prestigioso", comenzó diciendo Lanata.