La jurado de La voz argentina, publicó en las redes su apoyo hacia todas las actrices argentinas que están protestando. En su historia de Instagram, Tini publicó dos fotos: la primera con la frase "No es No" haciendo referencia a la canción de Unicef que cantaron Soledad y Axel ayer por la noche en La voz. La segunda foto, contiene un texto escrito por ella "No nos callamos más. Por esas mujeres que perdieron sus vidas porque nadie las escuchó, ni se hizo justicia, por esas mujeres que fueron y son sometidas por el hombre. Apoyo con todo mi corazón este movimiento y a Thelma para que nos escuchen y nunca más alguien se tenga que guardar algo así. NO es NO" compartió Tini en las redes.