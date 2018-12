Arrepentida por haber defendido a Juan Darthés, Eva de Dominici apoyó a Thelma Fardín, su ex compañera en "Patito feo"

"Hablando por teléfono con Thelma me puse a llorar, se me rompió el corazón. Porque esa no era la persona que yo conocí (Darthés), sentí una decepción enorme", dijo la actriz en su cuenta de Instagram