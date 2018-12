"No se puede hacer la revolución de forma pacífica, no puedo ser tibia con lo que está pasando. ¿Lo de Lucía no fue femicidio porque le ofrecieron una Cindor y una medialuna? ¡Es una locura! ¿Cuánto falta para que se despierte la justicia? No podemos esperar más, ni controlarnos, ni calmarnos. Basta", recalcó Lozano, quien reconoció que incluso habló con su hija de 9 años sobre el tema para concientizarla al respecto.