Esta fue la causa de la pelea entre Westcol y Yeferson Cossio que dejó a Paloma Valencia sin entrevista

El paisa reveló punto a punto por qué tomó la decisión de demandarlos por las acusaciones en su contra - crédito @yefersoncossio/IG

Westcol había confirmado en sus redes sociales que llevaría a cabo una transmisión con dos candidatos a la Presidencia de la República: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, los planes cambiaron, pues el streamer antioqueño confirmó la realización de una entrevista en vivo con el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, encuentro que se dará justo en la víspera de la esperada primera vuelta.

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De acuerdo con lo que expuso el paisa en sus redes sociales, no quiere tener algún tipo de relación con los candidatos que tienen afinidad con personas con las que siente que sus ideas no concuerdan.

El creador de contenido, en una transmisión en sus redes sociales, dio a conocer detalles de por qué se decantó solo con el encuentro con el abogado de ultraderecha y no con la candidata del Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia

Este caso puntual hace referencia puntual a Yeferson Cossio, a quien la candidata nombró en una reciente entrevista con Los 40 Colombia.

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“Unas noticias donde Paloma estaba haciendo campaña con personas con las que yo no me identifico para nada, con personas que van en contra totalmente de los principios que yo tengo, básicamente como creador de contenido. Porque, pues, yo he dicho muchas cosas y he hablado mucha mierda, pero ustedes saben que yo algo que yo nunca he hecho en mi vida, brother, es robarle a una persona“, señaló Villa en sus declaraciones.

El origen de las diferencias entre Westcol y Yeferson Cossio

En 2024 se conoció que Yeferson Cossio había interpuesto una acción judicial en contra de Westcol, tras los constantes ataques que profería el streamer en contra del creador de contenido por un supuesto fraude del que había sido víctima.

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Westcol respondió a los comentarios de Cossio en recientes entrevistas - crédito @rechismes_oficial/Instagram

En su momento, Cossio confirmó que ganó la demanda que había interpuesto en contra de Westcol y de Nicolás Arrieta y dejó en sus redes sociales una explicación sobre lo que venía ocurriendo para tomar la decisión de interponer acciones legales.

“Mi demanda nunca llegó. A mí no me ha llegado ni una tutela, no me ha llegado ninguna demanda, a mí no me ha llegado absolutamente nada (...) Él lo que es es un estafador, hasta me estafó, me dijo que me iba a demandar y no me llegó mi demanda. Eso es es estafa”, aseguró el creador de contenido en una sesión de streaming.

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Esto había dicho Cossio sobre la demanda

Una orden judicial contra Westcol para una rectificación pública fue exhibida por Yeferson Cossio en febrero de 2024 asegurnado haber obtenido fallos a su favor tras denunciar señalamientos que, según afirmó, afectaron su buen nombre. El influenciador sostuvo que el documento fijaba 36 horas para corregir lo dicho en una transmisión en vivo en Kick.

En este vídeo Cossio pone en público su batalla legal contra Nicolás Arrieta y Westcol - crédito @Yefito / Youtube

La controversia, según el propio Yeferson Cossio, se originó en publicaciones y afirmaciones difundidas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que dijo haber impulsado acciones legales —primero un derecho de petición y luego una tutela— contra contenidos que lo asociaban con presunto lavado de activos. También vinculó el episodio con efectos comerciales y bancarios.

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Cossio afirmó en un video publicado en sus redes que primero ganó un derecho de petición y luego una tutela. Al leer apartes del fallo, aseguró que la decisión ordenó rectificar y abstenerse de repetir señalamientos similares.

La orden de rectificación en una transmisión en vivo

En el video, Cossio mostró un documento en el que se leía el nombre de Luis Villa, conocido como Westcol. Según el texto que exhibió, el fallo ordenó “rectificar la información difundida en relación con el señor Yeferson Esteban Cossio Castaño, mediante una transmisión en vivo a través de su perfil personal de Kick”, de acuerdo con la lectura que hizo el influenciador.

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Cossio sostuvo que el eje de la disputa dejó de ser una discusión entre creadores para convertirse en un asunto judicial. En su relato, el límite estuvo en acusaciones como estafa o lavado de dinero “sin sustento” que, según dijo, afectaron contratos, trámites bancarios y reputación.

El paisa en ese momento sentenció a que el streamer dejara de cumplir la orden judicial que lo hacía retractarse - crédito @stremerwestcol/TikTok

Al explicar por qué decidió llevar el caso a estrados, diferenció entre críticas habituales y señalamientos penales. “Todo lo que vean calumnia, demándenlo con toda”, afirmó, y señaló que esa fue la instrucción que dio a sus abogados.

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También anticipó que no consideró suficiente una rectificación en tono de broma. “Uno no puede decir que alguien lava dinero o que estafa porque perjudica el buen nombre de esa persona”, sostuvo en su publicación.

Las pérdidas comerciales que Cossio atribuyó a las publicaciones

Cossio dedicó buena parte de su intervención a afirmar que, según su versión, el impacto no se limitó a lo reputacional. Aseguró que una noticia sobre una supuesta investigación en su contra activó revisiones de su banco y afectó negocios en marcha.

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Según su relato, el episodio comenzó con una publicación que atribuía a autoridades una indagación por lavado de activos. Cossio afirmó que, tras consultar con abogados y contactos en la policía y la fiscalía, concluyó que no existía ninguna investigación en su contra y por eso avanzó judicialmente contra medios que replicaron esa información.

Westcol se pronunció en repetidas ocasiones sobre los hechos que marcaron su relación con Yeferson Cossio tras declaraciones de estafa - crédito Westcol / Instagram

El influenciador afirmó que el perjuicio alcanzó a un videojuego que ya tenía desarrollado. En su versión, dos patrocinadores desistieron del proyecto después de esas publicaciones y ese retroceso consolidó su decisión de demandar.

La respuesta de Westcol y su estrategia legal

Westcol se pronunció en redes sociales y enmarcó el episodio en una semana marcada, según dijo, por varias controversias. El creador de contenido afirmó estar en Miami y sostuvo que “personas e influencers se han unido en mi contra para demandarme”, en referencia a los procesos que dijo enfrentar.

Sobre el fondo de los señalamientos, negó cualquier vínculo con esquemas fraudulentos. “Nunca en mi vida he promocionado una pirámide, alguna cripto o algo relacionado con una estafa y jamás lo voy a hacer”, dijo en su pronunciamiento.

El 'streamer' fue contundente en su momento sobre la captación de dinero de seguidores del paisa - crédito @cliipmundial/TikTok

Villa evitó profundizar en la discusión pública con Cossio. “No me voy a poner a hablar de eso, los abogados son los que van a actuar”, agregó en la misma publicación.

La advertencia de Cossio a otros creadores y medios

Más allá del caso con Westcol, Cossio sostuvo que firmó poderes para avanzar contra cualquier persona que lo acusara sin pruebas. En su mensaje incluyó a “medio de comunicación” y a particulares dentro de los posibles demandados si, según su criterio, dañaban su nombre con afirmaciones falsas.

También cuestionó el uso de expresiones como “presuntamente” para formular acusaciones graves en redes sociales. En su planteo, ese recurso no eliminó la responsabilidad cuando no hubo pruebas y pudo instalar sospechas que, según dijo, luego afectaron negocios y vínculos con entidades financieras.

“Voy a tirar a sacar plata, pero mucha plata. Mis abogados van a estar enfocados en tratar de sacar plata a todo el que dañe mi buen nombre, porque eso me afecta los ingresos a mí”, dijo Cossio en su video.