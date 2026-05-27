Paloma Valencia habló del polémico mensaje de Álvaro Uribe a los grupos armados ilegales de Colombia: “Estados Unidos ejercerá presión”

El mensaje a los grupos armados ilegales por el expresidente Uribe Vélez generaron controversia - crédito Prensa Paloma Valencia/Suministrada a Infobae Colombia

El domingo 24 de mayo de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje a los grupos armados de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, y las disidencias de las Farc, en el que advirtió que “no se confíen” de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

“Aquí en Segovia (Antioquia), envío un mensaje al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Iván Cepeda. Apenas sienta presión de Estados Unidos, los entrega. Ellos conocen la traición, como ocurrió en Cuba y en Venezuela. Con Paloma Valencia, las cosas son serias: un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”, afirmó el exmandatario colombiano.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del líder natural del Centro Democrático generaron controversia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó tanto a él como al uribismo de supuestamente promover el miedo y la mentira.

El domingo 24 de mayo de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje a los grupos armados de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, y las disidencias de las Farc, en el que advirtió que “no se confíen” de Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/REUTERS

En entrevista con Infobae Colombia, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a las declaraciones del expresidente Uribe y señaló que muchas personas no comprenden la diferencia entre diálogo y sometimiento.

PUBLICIDAD

La candidata presidencial afirmó que el expresidente habló de sometimiento y explicó a Infobae Colombia que se trata de una ley que permite a los grupos armados ilegales en Colombia desmovilizarse de manera colectiva o individual bajo la ley, pero sin negociación.

“Muchas personas no entienden la diferencia entre diálogo y sometimiento. El presidente Uribe habló de sometimiento con Paloma Valencia. Quiero explicar qué significa: es una ley que permite a los grupos ilegales desmovilizarse colectivamente o individualmente bajo reglas previamente establecidas en la ley, sin negociación”, afirmó Valencia.

PUBLICIDAD

La candidata indicó que ese sometimiento se realizó en el gobierno del expresidente Uribe (2002-2010), especialmente con integrantes de la guerrilla y grupos paramilitares.

Paloma Valencia indicó que ese sometimiento se realizó en el gobierno del expresidente Uribe (2002-2010), especialmente con integrantes de la guerrilla y grupos paramilitares - crédito Luisa González/REUTERS

“Es un proceso administrativo donde alguien dice: “Quiero desmovilizarme”, y el Estado le indica las condiciones y requisitos. Con ese mecanismo, en el gobierno de Uribe se desmovilizaron más de treinta mil hombres en armas, principalmente guerrilleros, además de la desmovilización de las autodefensas", aseveró la candidata y senadora del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia afirmó a Infobae Colombia que lo dicho por el expresidente Uribe fue que la política de Paz Total implementada por el Gobierno Petro es “insostenible”.

Asimismo, recordó las extradiciones de Alex Saab, señalado como testaferro del capturado Nicolás Maduro, y de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora fallecida Piedad Córdoba.

PUBLICIDAD

“Lo que está diciendo el presidente Uribe es que la política de paz total es insostenible. En Estados Unidos están personas como Alex Saab y el hermano de Piedad Córdoba, que pueden hacer declaraciones que comprometen a candidatos”, indicó Valencia.

Según la candidata presidencial, Estados Unidos ejercerá presión, como ocurrió durante el gobierno de Gustavo Petro. Por ese motivo, indicó que lo dicho por Álvaro Uribe es que a los grupos ilegales les conviene más realizar un proceso de sometimiento.

PUBLICIDAD

“Estados Unidos ejercerá presión, como lo hizo con Petro. Por eso Uribe les dice a los grupos ilegales que les conviene más pensar en someterse durante un gobierno de Paloma Valencia, que tendrá reglas claras y palabra que cumplir”, puntualizó Paloma Valencia a Infobae Colombia.

La candidata Paloma Valencia señaló que, en caso de llegar a la Presidencia de Colombia, su política en materia de seguridad será integral. Afirmó que en el país se está perdiendo la juventud.

PUBLICIDAD

“Nuestra política de seguridad es la seguridad total y comienza por desmantelar la paz total de Iván Cepeda, que ha llevado a más de cuarenta mil homicidios, de los cuales veintiún mil son jóvenes. Este país está perdiendo a su juventud. Actuaremos siempre en el marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, aseveró.