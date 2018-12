Jota no fue la única famosa que criticó al joven que hoy está detenido. Verónica Lozano también manifestó su ira en su programa de Telefe: "No podemos tolerar más Eguillor, como te llames, ¿entendés?, no podemos tolerar más. Nos matan, nos asesinan, nos prenden fuego. ¿Porque me invitaste a comer un pancho tengo que tener sexo con vos? No, mi amor. No quiero, no me gustás. Y lo peor es que hay muchas chicas que le ponen: 'Potro, violame'. Estamos todos locos, ¿entendés?".