Ricardo Guazzardi, ganador a la mejor labor en locución masculina, dijo: "Mi paso por radio Rivadavia me obliga a solidarizarme con mis compañeros. Yo me fui de Rivadavia, después de muchos años, a mí no me echó nadie. Algunos mentirosos decían que se vienen como advenedizos de los medios de comunicación, dicen que quieren ser comunicadores, y de comunicadores no tienen nada. Hoy Continental me encuentra en su casa de la mano de todos sus integrantes y me siento muy cómodo".