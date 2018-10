Hace un tiempo atrás, Mario Pergolini también fue polémico. En ese momento se refirió a Marcelo Tinelli y a la política. "Es difícil. Acá necesitamos líderes, no gente conocida. Tenemos un problema con los líderes. Y si creemos que líder es una persona que tiene 20 puntos de rating estamos meando afuera del tarro. No es que descrea en su buena voluntad de trabajo, pero mirá el 38 a 38 de la AFA… Le habrá dolido eso a Marcelo, se habrá sentido un outsider ahí. Somos un país complicado, un país bipartidista. Mandan los que nacieron en esos lugares. Uno no puede caer de sopetón y decir: 'Yo soy conocido'", sentenció.