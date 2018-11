"Mauricio Macri la put… que te par…", comenzó a escucharse en las tribunas y el campo del juego de la cancha de Vélez e inmediatamente el vocalista pidió cordura. "No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas. No vatamos contra nadie", explicó Sartorio.