Cultura

Lo cotidiano se vuelve arte: Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori

Con una propuesta llena de ironía y melancolía, el artista transforma objetos y escenas comunes en experiencias visuales únicas en su debut individual, retomando guiños de su recordada obra de 2004

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Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori
Lo cotidiano se vuelve arte: Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori

El Museo Sívori inaugurará Retour de Jorge Macchi el jueves 28 de mayo a las 18 horas en su sede de Av. Infanta Isabel 555, en el Parque 3 de Febrero, una muestra concebida como gran instalación que retoma procedimientos de “Buenos Aires Tour”, la obra que el artista realizó en 2004, y que además será su primera exhibición individual en esa institución.

Retour reúne videos, esculturas, objetos encontrados, textos y piezas gráficas. De acuerdo con el material de prensa, la propuesta se construye a partir de materiales cotidianos y fragmentos recolectados al azar para producir una experiencia inmersiva atravesada por la memoria, el azar y las pequeñas historias anónimas de la vida urbana.

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La muestra plantea escenas en las que rastros de la vida diaria se convierten en situaciones marcadas por el absurdo, la melancolía y la ironía, rasgos asociados en el texto de presentación a la obra de Macchi. Esa combinación invita al público a pensar el futuro o el pasado de su propio recorrido, así como los hábitos cotidianos, los alimentos, las instrucciones, las lecturas y aquello que se pierde o queda sin resolver.

Museo Sívori
Museo Sívori

Retour resignifica algunos procedimientos presentes en Buenos Aires Tour, realizada por el artista en 2004. Esa continuidad aparece en una práctica que trabaja con hallazgos, hipótesis abiertas y fragmentos urbanos.

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Jorge Macchi nació en Buenos Aires en 1963 y se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, según el material de prensa. En 2000 recibió el Premio Banco de la Nación Argentina y en 2001 obtuvo la beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship.

El artista participó en residencias en varios países: Estados Unidos, en Artpace, en 2005; Italia, en Civitella Ranieri, en 2002; Alemania, en Schloss Pluschow, en 1998; Inglaterra, en Delfina Studios Trust, en 1997; Holanda, en Duende Artists Initiative, en 1996; y Francia, en Cité des Arts, entre 1993 y 1994, con una beca del Gobierno Francés.

En 2005 representó a la Argentina en la Bienal de Venecia, según el material de prensa. También formó parte de las bienales de Liverpool y Sydney en 2012; Lyon y Estambul en 2011; Auckland en 2010; New Orleans y Yokohama en 2008; Porto Alegre en 2007; San Pablo en 2006; Praga y Venecia en 2005; San Pablo en 2004; Estambul y Porto Alegre en 2003; Fortaleza en 2002; y La Habana en 2000.

Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori
Con una propuesta llena de ironía y melancolía, el artista transforma objetos y escenas comunes en experiencias visuales únicas en su debut individual, retomando guiños de su recordada obra de 2004

Macchi realizó cuatro muestras monográficas: Perspectiva, en el Malba, en 2016; CA2M, en Madrid; Espectrum, en CRAC de Montbeliard, Francia, en 2015; Music Stands Still, en el Museo de Arte Contemporáneo SMAK de Gante, Bélgica, en 2011; y Anatomía de la melancolía, presentada en Santander Cultural de Porto Alegre, en el Museo Blanton de Austin, en 2007, y en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, en 2008.

Otras muestras individuales del artista son La Cathédrale engloutie, en el Musée Cantonal de Beaux Arts de Lausanne, en 2020; Lampo, en NC Arte de Bogotá, en 2015; Prestidigitador, en MUAC de Ciudad de México, en 2014; Container, en el Museo Moderno de Buenos Aires y en Kunstmuseum Luzern, ambas en 2013; y Last minute, realizada junto a Edgardo Rudnitzky en la Pinacoteca del Estado de San Pablo, en 2009.

El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori está ubicado frente al puente del Rosedal, en Av. Infanta Isabel 555, en el Parque 3 de Febrero. Los miércoles la entrada es sin cargo, y también ingresan gratis todos los días jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios con acreditación, personas con discapacidad con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos.

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