¿Por qué se calienta el cargador del celular? Estas son las causas y cómo evitarlo

Un teléfono móvil genérico negro se carga sobre una superficie de cemento lisa, con el cable blanco enrollado y un cargador en la pared, representando la rutina esencial de recarga de dispositivos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento del cargador del celular es una de las situaciones más frecuentes entre usuarios de teléfonos móviles, especialmente durante cargas prolongadas o cuando se utilizan accesorios no certificados.

Aunque cierto aumento de temperatura es normal durante el proceso de carga, el exceso de calor puede afectar tanto la vida útil del cargador como la batería del dispositivo, además de representar un riesgo para el funcionamiento general del teléfono.

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Especialistas en tecnología y fabricantes de dispositivos móviles coinciden en que el calor es uno de los principales enemigos de las baterías de iones de litio, utilizadas actualmente en la mayoría de smartphones del mercado. Por ello, mantener hábitos adecuados de carga se ha convertido en un aspecto clave para prolongar la duración del equipo y evitar problemas de rendimiento.

Un cargador de celular derretido y con luz roja de advertencia, conectado a un smartphone que muestra una alerta de temperatura, subraya los peligros del sobrecalentamiento de dispositivos electrónicos en entornos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se calienta el cargador del celular

Uno de los factores más comunes detrás del sobrecalentamiento es el uso del teléfono mientras se encuentra conectado a la corriente. Ejecutar videojuegos, reproducir videos o utilizar aplicaciones pesadas mientras el dispositivo carga obliga al procesador y a la batería a trabajar simultáneamente, generando mayor temperatura.

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Otro error frecuente es mantener el celular dentro de fundas gruesas o protectores de silicona durante la carga. Aunque estos accesorios ayudan a proteger el equipo contra golpes y caídas, también dificultan la correcta disipación del calor.

Cuando el calor queda atrapado entre el teléfono y la funda, la temperatura se concentra en determinadas zonas del dispositivo y puede terminar afectando tanto al cargador como a la batería.

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Un cargador de teléfono móvil humeante y sobrecalentado yace sobre una cama junto a un smartphone, ilustrando el riesgo de incendio y la advertencia de "Peligro: Sobrecalentamiento". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan retirar el estuche durante cargas largas o cuando el teléfono ya presenta temperaturas elevadas.

Además, cargar el dispositivo bajo el sol, sobre superficies calientes o en espacios poco ventilados también favorece el aumento excesivo de temperatura.

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El riesgo de utilizar cargadores no certificados

Otro de los motivos habituales del sobrecalentamiento es el uso de cargadores genéricos o de baja calidad. Muchos accesorios “sin marca” no cuentan con certificaciones de seguridad eléctrica ni con controles adecuados sobre el voltaje y amperaje que entregan al teléfono.

Esto puede provocar inestabilidad energética, calentamiento excesivo e incluso daños permanentes en la batería o en el sistema de carga del dispositivo.

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Los fabricantes recomiendan utilizar siempre cargadores originales o productos certificados compatibles con el modelo del teléfono. Estos accesorios están diseñados para trabajar con parámetros específicos de seguridad y han sido sometidos a pruebas relacionadas con temperatura, sobretensión y resistencia física.

Esta infografía tecnológica moderna ilustra visualmente las causas del sobrecalentamiento de los cargadores de celular, destacando el uso de fundas gruesas, la carga rápida y los cargadores genéricos, además de incluir consejos para evitar daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que el cargador se caliente demasiado

Aunque cierto nivel de temperatura es normal, existen varias recomendaciones que pueden ayudar a reducir el calentamiento del cargador y prolongar la vida útil del celular.

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1. Mantener la batería en rangos saludables

Los expertos aconsejan evitar que la batería llegue constantemente al 0% o permanezca mucho tiempo al 100%.

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Lo ideal es mantener la carga entre el 20% y el 80%, ya que las cargas completas generan mayor estrés sobre las celdas de iones de litio.

2. No abusar de la carga rápida

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La carga rápida resulta útil en situaciones puntuales, pero utilizarla constantemente aumenta la temperatura del dispositivo y acelera el desgaste de la batería.

Para cargas nocturnas o prolongadas, algunos especialistas sugieren usar cargadores más lentos si el teléfono lo permite.

Una persona mira con preocupación un cargador de celular visiblemente recalentado y quemado, conectado a una regleta en el salón de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Activar funciones de protección de batería

Muchos teléfonos modernos incluyen herramientas de software destinadas a cuidar la batería.

Opciones como “Carga optimizada” o “Protección de batería” limitan automáticamente la carga máxima al 80% u 85%, reduciendo el desgaste y la generación excesiva de calor.

4. Evitar superficies calientes y poca ventilación

También se recomienda no cargar el teléfono sobre camas, almohadas o sofás, ya que estos materiales dificultan la ventilación y retienen el calor.

Lo más seguro es apoyar el dispositivo sobre superficies duras y frescas mientras se encuentra conectado.

Cuándo el calentamiento deja de ser normal

Los especialistas indican que un cargador puede calentarse ligeramente durante el uso normal, especialmente en procesos de carga rápida. Sin embargo, si el adaptador alcanza temperaturas demasiado altas, emite olor a quemado, presenta fallos de conexión o deja de funcionar correctamente, podría existir un problema eléctrico.

El cargador de un celular conectado a un enchufe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, lo más recomendable es dejar de utilizar el accesorio inmediatamente y reemplazarlo por uno certificado.

Mantener buenos hábitos de carga no solo ayuda a proteger el cargador, sino que también mejora el rendimiento del celular y prolonga la vida útil de la batería, uno de los componentes más importantes y sensibles de cualquier smartphone moderno.