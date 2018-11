—Sí, me hubiese gustado que demuestren más. Me acuerdo que iba al psicólogo y en un momento me decía: "Permitite llorar delante de alguien". Me pasó en el Luna Park cuando estaba cantando "Canción para mamá y para papá", y en ese momento veo a mis viejos en la platea y dije: "¡Qué dolor deben de sentir", y me quebré, no pude cantar más. Y toda la gente cantó la mitad de la canción porque yo no podía, no había manera. No, no, terrible…