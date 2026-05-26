Vaguada y onda tropical provocan fuertes aguaceros y oleaje peligroso en República Dominicana

Una costa caribeña se prepara para un temporal, mostrando un mar embravecido con olas altas, embarcaciones amarradas en puerto bajo un cielo nublado y un cartel de INDOMET con banderas rojas de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) han emitido un estado de alerta para gran parte del territorio nacional. La interacción simultánea de una vaguada y el paso de una onda tropical al sur de la isla, sumado a los efectos del calentamiento diurno, están generando condiciones de alta inestabilidad atmosférica.

Este escenario ha obligado a las autoridades a modificar los niveles de alerta ante el peligro inminente de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos, cañadas y deslizamientos de tierra.

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Actualmente, el COE ha elevado a 10 las provincias en Alerta Amarilla (incluyendo el Distrito Nacional) y mantiene 8 en Alerta Verde, al tiempo que se han emitido restricciones estrictas para la navegación en las costas del país.

El INDOMET informó que la mayor actividad nubosa de la onda tropical se localiza en el mar Caribe. No obstante, sus bandas nubosas provocarán desde tempranas horas de la mañana chubascos dispersos y tronadas aisladas en la costa sur, el noreste y la Cordillera Central.

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Hacia la tarde y primeras horas de la noche, se prevé el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical que descargarán aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y probables granizadas. Este panorama afectará severamente a demarcaciones como El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Santiago, San Juan, Elías Piña, Barahona y Pedernales, entre otras.

Mapa oficial de la República Dominicana emitido por el COE, que muestra las provincias en alerta amarilla y verde por la vaguada. Diez provincias, incluido el Distrito Nacional, se encuentran en alerta amarilla y ocho en alerta verde (Cortesía El COE).

Las condiciones marítimas se han tornado severamente adversas. El INDOMET insta a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a cumplir de manera estricta las siguientes recomendaciones:

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Costa Caribeña: Permanecer en puerto debido a oleaje anormal y fuertes ráfagas de viento.

Costa Atlántica: Permanecer en puerto debido a oleaje peligroso, visibilidad reducida por los fuertes aguaceros y descargas eléctricas.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará sintiéndose caluroso en todo el país debido a la época del año y la humedad. Las autoridades recomiendan de manera general:

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. Mantenerse hidratado, tomando suficientes líquidos durante el día. Utilizar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol en los momentos en que este brille. Estar atentos a los boletines oficiales emitidos por los organismos de socorro (COE, INDOMET, Defensa Civil) y tomar medidas de evacuación preventiva si reside en zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones.

Boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) para el martes 26 de mayo de 2026. Se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada y una onda tropical.

¿Qué es una vaguada y una onda Tropical?

Para comprender la magnitud del evento actual, es fundamental entender los dos fenómenos que están interactuando sobre la geografía dominicana:

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¿Qué es una Vaguada? En términos meteorológicos, una vaguada es una región alargada de baja presión atmosférica relativa en la superficie o en niveles altos de la atmósfera. No se trata de una tormenta con un centro definido, sino de una especie de “vía” o “canal” donde el aire asciende rápidamente. Al subir, el aire húmedo y cálido se enfría, se condensa y forma densas nubes de gran desarrollo vertical, lo que se traduce en lluvias continuas, tormentas eléctricas y, en ocasiones, granizo.

¿Qué es una Onda Tropical? Es un sistema de baja presión alargado (un canal de baja presión) que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos. Estas ondas transportan una enorme cantidad de humedad tropical desde el océano Atlántico hacia el mar Caribe. A su paso, actúan como un motor que desestabiliza la atmósfera, provocando un aumento significativo de la nubosidad, chubascos organizados y ráfagas de viento.

Cuando una vaguada y una onda tropical coinciden como ocurre en este momento al sur de la Española, sus efectos se potencian exponencialmente, creando el escenario perfecto para aguaceros torrenciales y tormentas severas.