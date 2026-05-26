El Salvador

Sujeto recibe condena de 34 años de prisión por violación de menor, mientras otros son procesados por diferentes delitos en El Salvador

El sistema judicial ha emitido diversas sentencias en las últimas horas y mantiene procesos en curso por diversos delitos registrados en diferentes zonas del país, como homicidio y extorsión.

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El Tribunal de San Salvador condena a Samuel Guzmán Rodríguez a 34 años de prisión por violación y agresión sexual continua contra una menor en Nejapa. (Cortesía: Freepik)
El Tribunal de San Salvador condena a Samuel Guzmán Rodríguez a 34 años de prisión por violación y agresión sexual continua contra una menor en Nejapa. (Cortesía: Freepik)

Sentencian a 34 años de prisión a Samuel Guzmán Rodríguez por los delitos de violación en menor o incapaz en modalidad continuada y agresión sexual en menor o incapaz. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador le impuso la pena tras analizar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República.

Según el reporte fiscal, los hechos comenzaron en 2015 en una zona rural del distrito de Nejapa, San Salvador Oeste, cuando la víctima tenía siete años. El imputado mantenía una relación de confianza con la familia de la menor, lo que facilitó que los abusos se repitieran en diferentes ocasiones.

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En uno de los episodios, la menor quedó bajo el cuidado de Guzmán Rodríguez, quien aprovechó ese momento para agredirla sexualmente.

La relación de confianza con la familia permitió a Samuel Guzmán Rodríguez cometer abuso sexual reiterado contra una niña de siete años en San Salvador Oeste. (Imagen: FGR)
La relación de confianza con la familia permitió a Samuel Guzmán Rodríguez cometer abuso sexual reiterado contra una niña de siete años en San Salvador Oeste. (Imagen: FGR)

En otra ocasión, la víctima logró escapar y pedir ayuda, aunque no relató lo ocurrido en ese momento porque el imputado la había amenazado con hacerle daño a sus padres si contaba lo sucedido. Las investigaciones documentaron que el acoso continuó durante varios años, incluso cuando la víctima iba camino a la escuela, ya que Guzmán Rodríguez le hacía comentarios indebidos.

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La menor finalmente le contó lo ocurrido a una familiar, y así se presentó la denuncia ante las autoridades. Tras el proceso judicial, se le declaró culpable y la sentencia fue impuesta en presencia del imputado.

Pandilleros de la MS-13 condenados a 15 años de prisión por extorsión agravada en Ahuachapán

La Fiscalía General de la República logró que los pandilleros de la MS-13, Abner Isaías Salazar Amaya (alias enano), Luis Gabriel Galicia Rodríguez (alias gato), Daniel Antonio Zambrano Díaz (alias zope o tierrita), Marta Nubia Landaverde Herrera (alias pulguita) y Anderson Antonio Arévalo Rosa (alias venado), fueran sentenciados a 15 años de prisión por extorsión agravada.

Las investigaciones determinaron que los sujetos operaban en Ahuachapán Centro, Ahuachapán, y que generaron zozobra en la población desde 2017 hasta mayo de 2022. Durante ese periodo, una de las víctimas denunció que los imputados exigían cuotas mensuales en concepto de renta bajo amenaza de atentar contra los afectados o sus familias.

Pandilleros de la MS-13 sentenciados a 15 años de prisión por extorsión agravada, tras generar zozobra en Ahuachapán entre 2017 y 2022. (Foto: FGR)
Pandilleros de la MS-13 sentenciados a 15 años de prisión por extorsión agravada, tras generar zozobra en Ahuachapán entre 2017 y 2022. (Foto: FGR)

Los sentenciados desempeñaban roles como homeboys, gatilleros y colaboradores dentro de la estructura. La Fiscalía presentó abundantes elementos probatorios ante el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, que impuso la pena. Actualmente, los condenados están recluidos y a la espera de otros procesos judiciales por su vinculación con la misma estructura delincuencial.

Juicio contra extorsionistas de la pandilla 18 sureños en San Salvador

Se instaló un juicio contra seis imputados por los delitos de agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio y extorsión agravada. Los procesados son: José C. M., Christian C. B., Jonathan T. V., Walter R. S., Jorge R. F. (ausente) y Alfredo P. A..

Todos los sujetos son miembros de la pandilla 18 sureños y delinquieron en el distrito de Santa Cruz Michapa, municipio de Cuscatlán Sur, departamento de Cuscatlán. Según la Fiscalía, los ilícitos se cometieron entre agosto de 2021 y febrero de 2022. Durante ese periodo, los imputados impusieron un pago mensual en concepto de extorsión a un comerciante local, quien finalmente decidió denunciar los hechos ante las autoridades.

El juicio contra seis miembros de la pandilla 18 sureños en Cuscatlán Sur aborda delitos de extorsión, homicidio y agrupaciones ilícitas. (Foto cortesía Centros Judiciales/ imagen de referencia)
El juicio contra seis miembros de la pandilla 18 sureños en Cuscatlán Sur aborda delitos de extorsión, homicidio y agrupaciones ilícitas. (Foto cortesía Centros Judiciales/ imagen de referencia)

La Fiscalía cuenta con el testimonio de la víctima, así como prueba pericial y documental contra los acusados. El juicio se realiza en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, y la representación fiscal espera que los sujetos sean condenados con penas máximas.

Juicio a mujer acusada de homicidios agravados en La Libertad

Continúa la vista pública contra Idalia Morales, procesada por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas. La investigación fiscal la señala de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y una mujer, hechos ocurridos entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.

El hombre asesinado era integrante de la misma estructura criminal y, según las investigaciones, el homicidio se debió a rencillas internas. La mujer también fue identificada como integrante de una pandilla rival, y según las investigaciones, ese fue el motivo por el cual se registró el homicidio. Morales habría sido colaboradora de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13 y de acuerdo con informes, mantenía una relación sentimental con el palabrero de la estructura.

La Fiscalía cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la acusada en los hechos y espera una sentencia condenatoria. El juicio se realiza en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador.

Capturan a dos hombres acusados de comercio de drogas en San Salvador

Autoridades procedieron a la detención de Héctor A. Á. y Heber L. H. tras realizar registros vinculados al narcotráfico en diferentes sectores de San Salvador.

Las autoridades capturan a dos hombres en San Salvador tras decomisar cocaína, metanfetaminas, dinero y un arma vinculados a narcotráfico. (Foto: FGR)
Las autoridades capturan a dos hombres en San Salvador tras decomisar cocaína, metanfetaminas, dinero y un arma vinculados a narcotráfico. (Foto: FGR)

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron varias porciones de cocaína, metanfetaminas, dinero en efectivo, balanzas digitales y un arma de fuego. Ambos detenidos serán puestos a la orden de la justicia para ser procesados por el delito de tráfico ilícito.

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