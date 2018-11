Sofía, la ex mujer del actor de El Marginal, realizó un fuerte descargo en las redes sociales al respecto: "Detesto tener que hacer esto, pero así está el mundo por 'personas' como estas que tienen una vida muy triste, no me afecta en nada ninguna de sus palabras hacia mi hijo un bebé de sólo 3 semanas de vida , está persona comenta las fotos de mi bebé insultándolo, hasta donde puede llegar la maldad de la gente meterse con un bebé, doy gracias a Dios y a la vida por el hijo que pude tener, estoy harta de las personas que se creen que pueden insultar a otras hablando mal de su físico, ¿quién se piensan que son para criticar al otro ?, y ni hablar de los que se burlan de los nenes, ¿hasta dónde pueden llegar a ser tan soretes las personas? No lo puedo creer … Ojalá la vida se encargue de devolverle todo".