Hasta el momento, Nicolás Cabré no se manifestó sobre la ¿polémica? decisión de la actriz. Si bien siempre aseguraron llevarse muy bien como ex pareja, lo cierto es que el protagonista de Mi hermano es un clon", la nueva tira de Pol-Ka que debutará el próximo lunes a las 21:30 en El Trece, no se suele identificar con la exposición que genera su profesión ¿Habrá un "tirón de orejas" para la China?