Sin embargo, el embrión no prendió y la mujer que prestaba su vientre no llegó a quedar embarazada. Existían posibilidades de que eso ocurriera, pero Flavio, ilusionado, no las había contemplado: "Me agarró un bajón, estuve como para atrás y mi hermana me decía 'son cosas que pasan. Hay mujeres que a veces no pueden quedar embarazadas por un montón de tiempo', pero yo no lo tenía de esa forma".