La uruaguaya contó que le suelen decir "grasa", "operada" y "travesti", y aseguró: "No me afecta porque soy muy segura de mí misma. Yo me pregunto si alguien no te banca o no le gusta tu vida o cómo sos. ¿Por qué se molestan en escribirte un mensaje o seguirte o prestarle atención a tus fotos? Después están los hombres que quieren denigrarte como ser humano, ya ni como mujer jajaja (me hacen reír)".