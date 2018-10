"Un día, también de mierda, me cruzo con Lucas Biren quien a pesar de verme cabizbaja me avisa que yo iba a sacar un disco. Se ocupa, lo logra. Sale La Tonta, revienta por el aire, y yo me planteo si estoy lista, si puedo hacerme cargo de lo que tanto quería, no me lo esperaba. Ustedes cumplieron mi sueño. Me levantaron del piso y hoy me paran en el piso del teatro Ópera a vivir el Día de la Madre más maravilloso de mi vida", cerró.