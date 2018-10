El resto de la historia es conocida: su música se convirtió en un éxito y Jimena llena todos los teatros en los que se presenta. Por eso, se dirigió a sus fans: "Nosotros no nos conocemos. Tal vez ustedes a mí, pero yo a ustedes no. Ustedes cumplieron mi sueño. Me levantaron del piso y hoy me paran en el piso del teatro Ópera para vivir el Día de la Madre más maravilloso de mi vida. Si pudieran sentir lo que yo siento, si lo pudiera explicar… No tengo palabras".