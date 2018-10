—Fue, más bien, de causalidad. Acá había incursionado en el cine. Mi primera película la realicé en el año 84, junto a Miguel Ángel Solá y Bárbara Mujica en los papeles protagónicos, fue la ópera prima de Carlos Olguín, y se llamó A dos aguas. Mi idea era volcarme más al cine, pero el hecho de que me hayan invitado a participar en la televisión mexicana, más específicamente en Televisa, me dije : "Voy a probar". Tenía una edad y un tipo físico que les interesaba. No me gustaba mucho la idea, no era muy fanático de las telenovelas.