"Hay muchas cosas que están haciendo agua, y hay un abandono del interés (del Gobierno) y de dar soluciones donde hay un pueblo que no aguanta más", dijo Peleritti en diálogo con el programa La vuelta completa, de AM 530. "El colectivo, el subte, la nafta: todo va en aumento. No sé cómo vamos a hacer. Me angustia. Uno no puede abstraerse de que hay gente que la está pasando muy mal, de verdad: solamente tenés que ir por la calle y mirar. Pero mirar bien, porque también hay gente que la está pasando bien".