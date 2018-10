Pero quien fuera uno de los protagonistas de Relatos salvajes reafirmó su postura sobre la grieta, que no sería "inventada por el kirchnerismo" sino que surgió mucho antes de la Revolución Libertadora de 1955. Y fijó su posición en particular. "Si me apurás, yo quiero seguir en la vereda de enfrente de esa gente —admitió—. No quiero reconciliarme con gente que cree que el que nació pobre tiene que morirse pobre porque sí, porque no llegan a la universidad, porque no pueden pensar. Yo no quiero estar cerca, ni reconciliarme ni unirme con esa gente. No me interesa para nada. Con esa gente, ¿qué sociedad podés construir? No la que yo quiero".