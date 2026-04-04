Arrancó el Sudamericano Sub 17: los convocados de la selección argentina y todo lo que hay que saber

Diego Placente y otro examen sudamericano con la Selección Sub 17 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El Campeonato Sudamericano Sub 17 arrancó ayer y se desarrollará en Paraguay desde el 3 al 19 de abril, en las ciudades de Ypané y Villeta. Participan las diez selecciones miembro de la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El torneo otorga siete cupos directos para la Copa Mundial de la categoría que se disputará en Qatar en noviembre de este año.

Los partidos se llevarán a cabo en el Estadio CARFEM (Ypané) y el Estadio Ameliano (Villeta). El campeonato consta de dos fases: una fase de grupos y una fase final. En la fase de grupos, los diez equipos se dividen en dos grupos de cinco. Los dos primeros de cada grupo avanzan a semifinales. Los equipos en tercer y cuarto lugar de cada grupo juegan playoffs para definir las posiciones del quinto al octavo puesto. Los siete primeros clasificados en la fase final obtienen el pase al Mundial.

El Grupo A está conformado por el anfitrión Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay (ayer igualó 1-1 la Roja con la Celeste y los ecuatorianos se impusieron 2-1 ante los locales). En el Grupo B figuran Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela. Esta tarde, la Albiceleste debutará ante los incaicos y los brasileños se estrenarán frente a los bolivianos.

Las siete selecciones mejor ubicadas al final del torneo accederán directamente al Mundial Sub 17 de la FIFA. Brasil lidera el palmarés con 14 títulos, seguido por Argentina con 4. Colombia y Bolivia ganaron una vez cada una. El año pasado, el certamen de esta categoría se llevó a cabo en territorio colombiano y la Verdeamarelha se consagró en tanda de penales contra el dueño de casa. Argentina se quedó con la primera edición en 1985, en la que fue anfitriona, y luego repitió en Bolivia 2003, Argentina 2013 y Perú 2019. La particularidad es que el Sub 17 es la única categoría en la que la Albiceleste no logró ser campeón mundial.

Entre las novedades de la lista argentina aparece Giovanni Baroni, mediocampista surgido en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, que es señalado como una de las grandes promesas del club después de debutar en el primer equipo dirigido por Carlos Tevez en enero, partido en el que brindó una asistencia. En la nómina también se destacan tres convocados de Boca Juniors (los defensores Benjamín Salinas y Julio Coria, más el extremo Emiliano Barrionuevo) y dos de River Plate (el mediocampista Galo Escobar y el delantero Tobías Goytía).

Luego de presentarse hoy ante Perú, el elenco de Placente enfrentará el miércoles 8 a Venezuela, mientras que el viernes 10 jugará frente a Brasil y cerrará la fase de grupos el domingo 12 ante Bolivia. Los partidos se transmitirán por Directv Sports y el canal oficial de la Conmebol en YouTube.

El fixture de la selección argentina:

Sábado 4 de abril

17.00 Argentina - Perú, en el estadio Ameliano (Villeta)

Miércoles 8 de abril

20.00 Argentina - Venezuela, en el estadio Ameliano (Villeta)

Viernes 10 de abril

20.00 Argentina - Brasil, en el estadio Ameliano (Villeta)

Domingo 12 de abril

17.00 Argentina - Bolivia, en el estadio CARFEM (Ypané)

Los convocados de la selección argentina:

El director técnico Diego Placente presenta la lista oficial de jugadores convocados para la selección argentina Sub 17 que participará en el Sudamericano. (@afaseleccion)

La agenda completa del Sudamericano Sub 17:

Este es el calendario oficial del torneo CONMEBOL Sub 17 2026, detallando los partidos de la fase de grupos y la fase final que se disputarán en Paraguay durante el mes de abril.

Palmarés de títulos Sudamericanos:

Brasil 14

Argentina 4

Colombia y Bolivia 1