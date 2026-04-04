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El tierno video que eligió Sol Pérez para festejar el primer año de Marco: “Te amo bebé loco”

Para celebrar el cumpleaños de su hijo, la conductora recordó el momento del nacimiento y compartió imágenes inéditas del niño

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El tierno video de Sol Pérez para celebrar el primer año de su hijo Marco (Video: Instagram)

Sol Pérez compartió en sus redes sociales un recuerdo íntimo y emotivo para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni. La maternidad fue uno de los grandes cambios en la vida de la conductora y panelista, quien desde el nacimiento de su hijo eligió mostrar, en ocasiones puntuales, algunos de los momentos más significativos de su vida familiar. El aniversario de Marco se convirtió en una oportunidad para repasar el comienzo de ese vínculo y expresar, una vez más, el amor que la une a su hijo.

En sus historias de Instagram, la panelista de Gran Hermano compartió un video del pequeño sentado en un charco de agua, moviendo los pies y aplaudiendo con una sonrisa que mezclaba la travesura con la felicidad: “Te amo bebé loco”, escribió Pérez junto al emoji de un corazón, para dar cuenta del orgullo que siente por su primogénito.

Además, subió dos fotografías que se transportan al día del nacimiento. En la primera, Sol aparece en la sala de parto, recostada y con su hijo en brazos por primera vez. El bebé, envuelto en mantas blancas, acaba de nacer y la emoción en el rostro de la modelo es visible. Personal médico asiste la escena, enmarcando el momento en el que madre e hijo se conocen. “Feliz cumpleaños a mi persona favorita en todo el mundo, los planetas y lo que exista. Te amo inexorablemente MUCHO”, escribió sobre la postal, dirigiendo el mensaje a Marco y mencionando a su pareja, Guido Mazzoni.

Sol Pérez acostada en una cama de hospital, sosteniendo a su bebé recién nacido envuelto en una toalla blanca, con una mano con guante médico visible
Sol Pérez abraza a su recién nacido hijo Marco en un íntimo y tierno momento en la sala de partos. (Instagram)

La segunda imagen muestra a Marco en sus primeras horas de vida, con la piel enrojecida, los ojos entrecerrados y los rasgos propios de un recién nacido. En este caso, el texto de Sol acompaña la foto con un mensaje de gratitud y asombro: “Hace un año llegabas a mi vida para hacerme mejor en todo sentido. Qué privilegio ser tu mamá Marco. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Sos increíble, bebito mío”, rubricó en mayúsculas, enfatizando sus palabras y sus sentimientos sobre una jornada que no olvidará jamás.

El nacimiento de Marco, ocurrido el 4 de abril de 2025, marcó un antes y un después en la vida de Sol Pérez y Guido Mazzoni. Desde el primer momento, compartieron imágenes del parto y los instantes posteriores, donde se los ve juntos con el bebé y expresando la emoción por la llegada del primer hijo en común. En aquel entonces, Sol escribió: “Te amo con toda mi vida”, acompañando otra fotografía en la que se muestra conmovida junto a Marco y Guido.

Primer plano de un bebé recién nacido con los ojos entrecerrados y la boca abierta, envuelto en una toalla blanca, mostrando rastros del parto
Sol Pérez compartió un emotivo video de su hijo Marco recién nacido para conmemorar su primer año de vida, expresando su gratitud por su llegada. (Instagram)

A lo largo de este primer año, la maternidad llevó a Sol Pérez a descubrir nuevas emociones, aprendizajes y rutinas. En entrevistas recientes, la conductora destacó la transformación personal que experimentó desde el nacimiento de su hijo: “La llegada de Marco cambió todo. Es una experiencia única y me sorprende cada día lo que genera el vínculo con mi hijo”. También resaltó el rol de Guido Mazzoni: “No podría hacerlo sin él. Compartimos todo y eso nos hace más fuertes como familia”.

En cada fecha especial, así como en cada logro de su hijo, Sol suele compartir recuerdos y postales familiares. En el caso de este primer cumpleaños, optó por volver al origen y mostrar las imágenes del parto, sumando palabras directas y emocionales dirigidas a Marco, además de un tierno videoclip. El mensaje, breve y sincero, expresa la intensidad del vínculo y la gratitud por el camino recorrido juntos y que recién empieza. Las imágenes hablan por sí solas. Y el ámbito privado, ese que construyen a cada segundo, parece llevarse los mejores momentos de una jornada grabada para siempre en el almanaque.

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