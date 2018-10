La panelista de Todas las tardes, el ciclo que conduce Maju Lozano por la pantalla de El Nueve, no pudo evitar mostrarse conmovida mientras en el ciclo se debatía sobre los aumentos. "No es que lo veo en la calle. Es lo que siento. Me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos, y también a los que no tienen laburo", se lamentó la periodista, que también le hizo un pedido público al gobierno de Mauricio Macri. "Yo lo voté porque no quería al ladrón de (Daniel) Scioli ni todos los que nos vinieron robando", contó.