Política

Argentina agradeció a Bolivia por la postura del país vecino sobre Malvinas y el cruce con el Gobierno británico

La cancillería respaldó al Gobierno boliviano tras un cruce diplomático con Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago

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Un grupo de hombres, incluyendo militares en uniforme y civiles con traje, de pie en exteriores durante un evento; muchos de los militares saludan
El 1 de abril se celebró en La Paz, un acto conmemorativo por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza General San Martín, en donde estuvo presente el embajador argentino Marcelo Massoni

Argentina intensificó su posición diplomática sobre las Islas Malvinas tras apoyar una reciente pronunciación de Bolivia en la cual Carlos Paz Ide, viceministro de Relaciones Exteriores de este país, afirmó que “la causa de las Malvinas no solo corresponde a Argentina, sino que constituye también una causa regional”.

Múltiples miniaturas muestran un acto conmemorativo al aire libre; se ven grupos de personas, algunos oradores en un podio y asistentes vestidos de civil y militares
El posteo de la Cancillería de Bolivia que originó el conflicto diplomático con Reino Unido: "La causa de las Malvinas no solo corresponde a la Argentina, sino que constituye una causa regional"

Ante estas palabras, el embajador británico en La Paz, Richard Porter, calificó de “una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”. Y arremetió: “Las islas Falkland son británicas, su soberanía no está en cuestión”. Por su parte, la cancillería de Bolivia rechazó la interpretación de que su posición fuese una injerencia en asuntos internos y mantuvo el respaldo hacia Argentina.

Declaraciones de Richard Porter, embajador británico en Bolivia, sobre la soberanía en las Islas Malvinas (El Deber)

Luego de ese cruce diplomático, el gobierno argentino agradeció públicamente al Estado boliviano por reiterar el apoyo a la reivindicación argentina, destacó el respaldo regional y reclamó la apertura de nuevas negociaciones con el Reino Unido para resolver la disputa.

Captura de pantalla de un monitor mostrando un tuit de la Cancillería Argentina con un comunicado oficial sobre el respaldo a Bolivia y la cuestión Malvinas
La Cancillería argentina emitió un comunicado expresando su respaldo a Bolivia y reafirmando el carácter regional de la cuestión de las Islas Malvinas. (X)

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino, encabezado por Pablo Quirno, valoró públicamente la respuesta de la cancillería boliviana. El comunicado oficial señaló: “La Argentina agradece y respalda la respuesta brindada por la Cancillería boliviana frente a las expresiones desafortunadas realizadas por el Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

Documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia con el título 'COMUNICADO', texto en español y el escudo nacional boliviano
La Cancillería de Bolivia emitió un comunicado reiterando su apoyo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y llamó a negociaciones pacíficas (X)

La postura argentina sostiene que la cuestión de las Malvinas constituye “una situación especial y particular de colonialismo que debe ser resuelta mediante la negociación entre la Argentina y el Reino Unido”, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según reiteró la cancillería el viernes 3 de abril.

Este respaldo se consolida tanto en acuerdos bilaterales, como con Bolivia, como en foros multilaterales: la OEA, el Mercosur, la CELAC, la Cumbre Iberoamericana, el G7, China, la ZPCAS, el SICA y el Consenso de Brasilia.

Captura de pantalla de un tuit de Pablo Quirno con su foto de perfil y nombre de usuario, mostrando texto blanco sobre un fondo negro
El diplomático argentino Pablo Quirno (@pabloquirno) agradeció a Bolivia su respaldo en la cuestión Malvinas, calificándola como una causa regional tras la polémica con el embajador británico en Bolivia.

A la vez, el gobierno argentino rechazó el argumento británico sobre la “libre determinación de los pueblos”, invocado por Londres respecto a la situación del archipiélago. Según la posición oficial, “no resulta aplicable a la Cuestión Malvinas”, con el fundamento de que allí no existe un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional, sino “una población establecida por la potencia ocupante, luego de la expulsión de la población y autoridades argentinas en 1833”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, quien asistió al acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se realizó en la Plaza General San Martín, en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz, rindió tributo a los caídos y expresó su reconocimiento a los veteranos, destacando su valor, patriotismo y compromiso. En el acto también estuvo presente el Embajador argentino, Marcelo Massoni.

Javier Milei junto al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira
El presidente Javier Milei junto al flamante presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira

De acuerdo con el comunicado de la cancillería, el referéndum realizado en 2013 sobre el estatus de las islas “carece de validez y no alteró en modo alguno la situación existente” porque fue realizado por una población no originaria.

La cancillería de Bolivia, por su parte, remarcó que acompañará a Argentina en el reclamo y reiteró el llamado a “retomar las negociaciones entre las partes involucradas” para alcanzar una solución “justa, pacífica y duradera”.

En este marco, el gobierno argentino reiteró su disposición a reanudar el diálogo diplomático con Londres, insistiendo en que el diferendo debe resolverse “conforme lo establece la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General” de Naciones Unidas, como consta en el comunicado oficial.

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