Ciencia

Desde Venus hasta Buenos Aires y varias ciudades argentinas: qué muestra la primera foto de la Tierra de Artemis II

Neuquén, Bahía Blanca, Mendoza y hasta pesqueros en el mar argentino aparecen en la imagen nocturna que tomó el comandante de la misión a la Luna. España y África resaltan también en el globo celeste

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Imagen del planeta Tierra desde el espacio, mostrando África y Europa, océanos azules, nubes blancas y una estela luminosa sobre el Atlántico
Una impresionante imagen de la Tierra desde el espacio, mostrando continentes, océanos y una enigmática luz que emerge de la atmósfera sobre el Atlántico. (NASA)

En cada misión espacial tripulada hay una foto que hace historia. Así como lo fue la imagen de nuestro planeta tomada por las misiones Apolo en órbita terrestre o en la superficie de la Luna, la misión Artemis II de la NASA también marca un hito en este aspecto de la exploración espacial.

El jueves por la noche, el comandante Reid Wiseman logró la primera fotografía de la Tierra en su totalidad desde la cápsula Orión, mostrando el planeta como un globo azul y brillante, con auroras en los polos y la luz zodiacal visibles en su superficie. ¿Pero qué mostraba en detalle? Desde Venus hasta Buenos Aires y varias ciudades argentinas.

El 1 de abril, la nave Artemis II despegó del Kennedy Space Center, en Florida, con cuatro astronautas a bordo y el objetivo de realizar un viaje de más de un millón de kilómetros, cruzar la cara oculta de la Luna y regresar a la Tierra 10 días más tarde. La misión representa el regreso de la humanidad a la exploración lunar tripulada tras medio siglo. Desde el inicio del trayecto, las imágenes capturadas y transmitidas por la tripulación obtuvieron una repercusión mundial.

Vista de la Tierra a través de la ventana de una nave espacial. Se observan océanos azules, nubes blancas, la curvatura del planeta y el reflejo del sol en el agua
Reid Wiseman capturó la primera imagen completa de la Tierra desde Orión durante Artemis II, mostrando auroras y luz zodiacal (NASA)

Durante los primeros días de vuelo, la cápsula Orión completó la maniobra de inyección translunar, una operación crítica que marcó el inicio de la travesía fuera de la órbita terrestre. Fue tras esta maniobra cuando Wiseman, comandante de la misión y veterano de la Estación Espacial Internacional, tomó la fotografía que pasará a la historia.

“Nos dejó a los cuatro sin palabras”, relató el propio Wiseman en la primera rueda de prensa desde el espacio. La imagen, distribuida por la NASA, muestra el planeta visto desde el exterior, con África y Europa claramente reconocibles, las auroras boreales como destellos verdes y la luz zodiacal como una franja luminosa sobre el horizonte.

Vista del planeta Tierra parcialmente iluminado desde el espacio, con una parte de una nave espacial blanca en el lado izquierdo inferior
La Tierra, vista como un globo brillante desde Orión, dejó a la tripulación sin palabras por su belleza desde el espacio profundo (NASA).

El impacto de la imagen radica en su contexto. Esta es la primera vez que una tripulación humana en más de cincuenta años capta la superficie terrestre en su totalidad desde la órbita de transferencia lunar. La instantánea fue tomada a través de una de las ventanas de la cápsula, utilizando un dispositivo personal del comandante.

El centro de control de la NASA en Houston describió la imagen como “un recordatorio de que, sin importar cuán lejos vayamos, seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más”. La difusión de la foto generó una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

Ciudades argentinas y estrellas a la vista

Aurora boreal y luz zodiacal aparecen en la imagen difundida por la NASA, tomadas desde la cápsula Orión por Wiseman (NASA).
Aurora boreal y luz zodiacal aparecen en la imagen difundida por la NASA, tomadas desde la cápsula Orión por Wiseman (NASA).

La particularidad de la foto tomada por Wiseman radica en que es una toma nocturna, donde se aprecian las luces de varias ciudades del planeta, con el sol eclipsado y el brillo de la Luna que ilumina la cara nocturna de la Tierra.

El astrónomo y físico del Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche, Guillermo Abramson, explicó a Infobae que después de haber observado la fotografía tomada por el astronauta de la NASA, y aprovechando el feriado del Viernes Santo se tomó el tiempo de analizar cada detalle de la espectacular imagen planetaria.

El sur está hacia arriba y podemos ver claramente el desierto del Sahara y la península ibérica, Sudamérica tras las nubes a la derecha, la delgada atmósfera que nos mantiene vivos, y auroras (en verde) en ambas regiones polares. Se ven las luces de Buenos Aires y también de varias ciudades argentinas, de Chile y Brasil. El reflejo cerca del centro es probablemente en la ventana de Orión. Se ven también estrellas, algo inusual en fotos de la Tierra desde el espacio, porque en general muestran el lado diurno. Esta foto, de noche, permitió capturar tanto el planeta como las estrellas de fondo”, explicó el experto astrónomo que también es investigador del Conicet.

La tripulación de Artemis II pasó minutos pegada a la ventana, fotografiando el planeta tras salir de la órbita terrestre (NASA).
La tripulación de Artemis II pasó minutos pegada a la ventana, fotografiando el planeta tras salir de la órbita terrestre (NASA).

Abramson precisó que la foto la tomó Wiseman, con una cámara Nikon D5 y una lente de 22 mm, que da como 80 grados de campo horizontal. “La roté para que tenga el norte arriba, como es habitual. En la foto se ve el borde de la ventana, por ejemplo, una línea que recorta el ángulo superior derecho. El punto brillante del centro también creo que es un reflejo de la ventana. La foto fue tomada a las 21:27 hora argentina del jueves. La atmósfera todavía se ve brillante con la luz del anochecer por el lado oeste. El Sol, así como los planetas Saturno, Marte y Mercurio, están eclipsados por la Tierra. Además de Venus, también se observa Tau Ceti la estrella de los astrófagos de la película Project Hail Mary, que hoy dan en el cine”, agregó el también docente y autor del blog científico “En el cielo las estrellas”.

El experimentado físico del Balseiro afirmó que el planeta Venus se ve inmerso en un halo de luz difusa que llama la atención para una imagen espacial, donde no hay atmósfera.

“Esa luz se llama luz zodiacal, y es luz del Sol dispersada por una tenue nube de polvo que llena el plano en el que orbitan los planetas. Este polvo zodiacal era el tema de investigación de Brian May, guitarrista de Queen, para su tesis de astrofísica, que tuvo que suspender cuando Queen saltó a la fama. May retomó su trabajo de tesis hace algunos años y obtuvo su título de Doctor en Astronomía. No es normal interrumpir varias décadas un trabajo científico y poder retomarlo. Tuvo mucha suerte, porque casi nadie estaba trabajando en ese tema. Y además hay que tener una voluntad admirable para hacerlo”, sostuvo Abramson, quien el año pasado el Instituto de Astrofísica de La Plata le dio un premio por una foto de la luz zodiacal sobre la cordillera de los Andes.

Otras fotografías icónicas de la Tierra

Foto tomada a bordo del Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill Anders (NASA)
Foto tomada a bordo del Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill Anders (NASA)

La foto de Wiseman se compara también con la que es probablemente es la más simbólica para el ser humano como especie: tomada a bordo del Apolo 8 en 1968 por el astronauta Bill Anders, se trata de la primera imagen del planeta Tierra desde el un satélite natural, y la primera en la que se aprecia todo planeta a color.

También se destaca en la memoria colectiva la foto bautizada como The Blue Marble”, o la canica azul, que corresponde a la primera vista completa de la Tierra. La imagen fue tomada el 7 de diciembre de 1972 por la tripulación del Apolo 17 mientras el Sol estaba a sus espaldas. De este modo en su ángulo de visión la Tierra quedaba completamente iluminada.

Foto tomada el 7 de diciembre de 1972 por la tripulación del Apolo 17 (NASA)
Foto tomada el 7 de diciembre de 1972 por la tripulación del Apolo 17 (NASA)

Más fotos de la Tierra desde Artemis II

La NASA publicó otras tomas obtenidas por la tripulación, entre ellas una imagen con la Tierra a oscuras, captada con una velocidad de obturación más corta que resalta el brillo nocturno del planeta. Según el propio Wiseman, “puedes ver todo el globo de polo a polo, y con atención, las auroras boreales”.

La NASA explicó que en la imagen principal se aprecian dos auroras y la luz zodiacal, visible mientras la Tierra eclipsa al Sol. Estas fotos fueron tomadas con pocos minutos de diferencia, variando únicamente el tiempo de exposición para resaltar distintas características del planeta.

La tripulación aprovecha cada oportunidad para documentar la experiencia. Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, relató durante una transmisión que los cuatro integrantes permanecieron “pegados a la ventana, tomando fotos” justo después de completar la maniobra de escape de la órbita terrestre. La NASA compartió que el equipo pospuso su primera comida en el espacio para continuar observando y fotografiando el planeta.

Jeremy Hansen relató que la tripulación pospuso su comida por seguir tomando fotos de la Tierra desde la nave (NASA).
Jeremy Hansen relató que la tripulación pospuso su comida por seguir tomando fotos de la Tierra desde la nave (NASA).

La emoción fue compartida por la especialista de misión Christina Koch, quien afirmó: “Tras haber disfrutado de vistas increíbles del planeta Tierra, viéndolo entero a través de la ventana, saber que pronto tendremos vistas similares de la Luna me emociona aún más”.

A medida que la nave Orión avanzó en su trayectoria, las transmisiones en directo permitieron al público observar el planeta como una media luna, envuelta en gradaciones de azul y marrón, y la transición del día a la noche sobre la superficie terrestre. En una de las transmisiones, la nave se encontraba a 123.919 kilómetros de la Tierra, momento en el que la NASA publicó la imagen de media Tierra iluminada y media en penumbra.

La ventana de la nave se convirtió en el punto de reunión obligado para la tripulación. Koch describió el momento en que el planeta apareció iluminado como si fuera de día, con el resplandor de la Luna por la noche y los rayos del atardecer visibles desde el espacio. “Nada te prepara para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día y, además, con el resplandor de la Luna por la noche, con el hermoso rayo del atardecer. Y saber que vamos a tener vistas similares de la Luna… Estoy realmente emocionada”, expresó la astronauta.

FOTO DE ARCHIVO. La tripulación de la misión de lanzamiento Artemis II para volar cerca de la Luna, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, caminan para subir a la furgoneta de astronautas para su traslado a la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU. 1 de abril de 2026. REUTERS/Steve Nesius
FOTO DE ARCHIVO. La tripulación de la misión de lanzamiento Artemis II para volar cerca de la Luna, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, caminan para subir a la furgoneta de astronautas para su traslado a la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU. 1 de abril de 2026. REUTERS/Steve Nesius

La difusión de las imágenes por parte de la NASA responde a una estrategia de comunicación que busca acercar la ciencia y la exploración a la sociedad. La agencia considera fundamental compartir estos momentos con el público, mostrando no solo los avances técnicos de la misión, sino también el impacto psicológico y emocional de la experiencia espacial sobre los astronautas. La publicación de la foto de la Tierra en su totalidad, con detalles como las auroras y la luz zodiacal, constituye un testimonio visual del alcance de la misión Artemis II.

La foto tomada por Wiseman simboliza un avance en la documentación visual de las misiones espaciales tripuladas. La captura del planeta desde la órbita de transferencia lunar permite observar fenómenos como las auroras, que surgen por la interacción del viento solar con el campo magnético terrestre, y la luz zodiacal, producida por el polvo interplanetario que refleja la luz del Sol.

FOTO DE ARCHIVO. La misión Artemis II de la NASA para volar junto a la Luna, compuesta por el cohete Space Launch System (SLS) con la cápsula Orión para la tripulación, despega del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU. 1 de abril de 2026. REUTERS/Joe Skipper
FOTO DE ARCHIVO. La misión Artemis II de la NASA para volar junto a la Luna, compuesta por el cohete Space Launch System (SLS) con la cápsula Orión para la tripulación, despega del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU. 1 de abril de 2026. REUTERS/Joe Skipper

La nave Orión continuará su travesía, y la tripulación seguirá documentando cada etapa del viaje. La expectativa por las próximas imágenes, especialmente las que mostrarán la Luna desde la órbita, crece a medida que avanza la misión.

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