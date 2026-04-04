Crimen y Justicia

Quién era el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo

La víctima tiene 44 años y era oriunda de Gualeguaychú. Cómo lo encontraron

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Primer plano de un hombre barbudo mirando al frente, vistiendo una chaqueta de cuero oscura, con un fondo urbano nocturno borroso de luces de vehículos y edificios
Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de fentanilo y propofol

En una semana marcada por la investigación sobre fiestas privadas con anestésicos, una muerte vinculada al consumo de esas sustancias y el robo de fármacos en un hospital privado de la Ciudad, un nuevo fallecimiento golpeó en las últimas horas a la comunidad médica. La víctima fue Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años, quien fue hallado sin vida este viernes en un departamento del barrio porteño de Palermo.

La escena donde lo hallaron encendió nuevamente las alarmas: estaba sentado en una silla del comedor, sin signos vitales y rodeado de más de 50 ampollas de fármacos hospitalarios, entre ellos propofol y fentanilo. En un contexto similar habían encontrado en febrero a Alejandro Salazar, el médico anestesista fallecido, cuyo caso dio origen a la investigación sobre las “propofest”.

Bentancourt era oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, y había llegado a la Ciudad de Buenos Aires hacía un mes en busca de trabajo. Residía en un departamento ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Según su perfil en LinkedIn, cursó la carrera de enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, en su ciudad natal.

La noticia circuló rápidamente y llegó a sus allegados, que comenzaron a despedirlo en redes sociales. Una amiga suya y colega posteó una serie de fotos juntos y escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender. Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos”.

El mensaje continúa: “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente. Te amo amigo”.

Primer plano de Eduardo Bentancourt, un hombre con cabello oscuro y barba, mirando directamente a la cámara mientras sostiene un frasco de vidrio
La víctima tenía 44 años

El hallazgo ocurrió cuando la Policía de la Ciudad respondió a un llamado al 911 por parte de familiares que no lograban contactarse con él desde hacía varios días. Su hermana, que vive en Gualeguaychú, viajó a la capital tras varios intentos fallidos de comunicación desde el lunes anterior.

En el departamento también estaba presente la locataria, quien facilitó una copia de la llave para ingresar. Al abrir la puerta, los efectivos encontraron a Bentancourt muerto en una silla del comedor.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en el lugar más de 50 ampollas de drogas hospitalarias, jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares. Entre los medicamentos hallados había propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, ketorolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina, entre otros.

Todos los elementos quedaron bajo resguardo judicial y serán analizados en el marco de la causa instruida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de Carlos Alberto Vasser.

La familia de Bentancourt reconoció el cuerpo en el lugar. La policía investiga si el enfermero se encontraba solo al momento de su muerte y las circunstancias exactas del fallecimiento.

El otro hecho que sacudió al ámbito médico durante la semana tuvo su origen el 20 de febrero, cuando fue hallado sin vida el médico anestesista Alejandro Zalazar, también en un departamento de Palermo.

La autopsia determinó que la causa del fallecimiento de Zalazar fue una congestión, edema pulmonar y meningoencefálico provocados por el consumo de propofol y fentanilo.

A partir de ese caso, el Hospital Italiano denunció el faltante de medicamentos y se abrió una investigación interna. Seis días después de la muerte de Zalazar, la institución realizó una denuncia formal ante la Justicia.

La causa por la muerte sigue bajo la figura de averiguación de muerte dudosa y está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6. Las autoridades buscan establecer si el fallecimiento del médico está relacionado con fiestas privadas en las que se consumían drogas de uso hospitalario o con la presunta comercialización de “viajes controlados” bajo supervisión de un profesional.

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