Detuvieron a 14 personas por el crimen de un hombre en Salta: dos son menores de edad

El hecho se registró en las inmediaciones de la fábrica La Cerámica, en el barrio La Fama de Salta

La Justicia de la provincia de Salta investiga el violento crimen de un hombre de 35 años, asesinado de al menos un balazo en medio de un supuesta batalla campal entre vecinos en un barrio del sudeste de la capital. Por el hecho, 14 personas fueron detenidas, de las cuales dos son menores de edad.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal salteño, el hecho se registró en las primeras horas del viernes detrás de la fábrica La Cerámica, en el barrio La Fama, por motivos que todavía no están del todo claros. La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios en turno, María Luján Sodero Calvet, quien dispuso que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Investigación UGAP realicen peritajes en el lugar.

El cadáver fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa del fallecimiento. Las 14 personas sospechadas serán imputadas el próximo lunes.

De acuerdo con el diario El Tribuno de Salta, el crimen del hombre de 60 años se habría producido a partir de una discusión por la demora en un pedido de bebidas a un delivery ubicado sobre calle Samuel Quevedo.

De acuerdo con los primeros datos que trascendieron en base a fuentes judiciales citadas por el medio, un hombre que había realizado el pedido comenzó a reclamar por la tardanza. Ante la situación, se sumaron otras personas y se generó una discusión que rápidamente escaló en violencia.

Al parecer, en la vivienda donde funciona el delivery estaban reunidas varias personas, mientras ingerían bebidas alcohólicas y escuchaban música. A partir de allí, salieron varias de esas personas y el conflicto se agravó.

Según trascendió, la víctima es un hombre de tendría 35 años conocido como “El Tuerto”, quien luego de recibir al menos un balazos, falleció cuando llegó al hospital San Bernardo.

Las detenciones no fueron sencillas. Tras el llamado al 911, tanto los móviles de la Policía como la ambulancia que concurrieron al lugar, fueron atacadas con piedras por parte de los vecinos. En medio del operativo, varios de los involucrados escaparon por los techos, lo que complicó el procedimiento y motivó un despliegue mayor de efectivos.

Los efectivos encontraron dos armas de fuego, que deberán ser sometidas a peritajes. “En el avance investigativo, adelantó que se produjo la demora de 14 personas, entre ellas 2 menores de edad, como sospechosas de haber tenido participación en el hecho y que serán imputadas el próximo lunes en sede fiscal”. comunicó el MPF de Salta.