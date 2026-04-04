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Irán advirtió que el estrecho de Ormuz ya no será un paso de libre navegación: “Nunca volverá a tener el estatus que tenía”

Abbas Goudarzi, portavoz del Parlamento persa, afirmó que esa vía marítima “se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad”

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El régimen de Irán atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz
El régimen de Irán atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz

Las autoridades del régimen iraní advirtieron este sábado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

“El estrecho de Ormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes”, expresó el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho, a pagar en la moneda nacional, el rial.

En comentarios recogidos por la agencia semioficial Tasnim, Goudarzi asegura que “la gestión de esta importante vía marítima está en manos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, y ningún país tendrá derecho a transitar por ella sin el permiso de Irán, e Irán defenderá esta posición estratégica con todo su poderío militar”.

In this photo made available by the U.S. Navy, a boat of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN) operates in close proximity to patrol coastal ship USS Sirocco (PC 6) and expeditionary fast transport USNS Choctaw County (T-EPF 2) in the Strait of Hormuz, Monday, June 20, 2022. A U.S. Navy warship fired a warning flare to wave off an Iranian Revolutionary Guard speedboat coming straight at it during a tense encounter in the strategic Strait of Hormuz, officials said Tuesday. (U.S. Navy via AP)
La Guardia Revolucionaria iraní patrulla las aguas del estrecho de Ormuz (U.S. Navy via AP)

El régimen de Irán ha permitido durante las últimas semanas el paso con cuentagotas de los barcos con bandera o destino a países que han rechazado abiertamente la operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

En las últimas horas, por ejemplo, el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado que dos buques de propietarios turcos han pasado por el estrecho de Ormuz por primera vez desde el inicio del conflicto.

El portavoz parlamentario iraní ha avisado que Irán no tiene la más mínima intención de ceder a las pretensiones de Estados Unidos y que “el camino de la República Islámica no es ni el compromiso ni la rendición, sino la resistencia para consolidar la posición de Irán en el nuevo orden mundial”.

Las autoridades iraníes, en tanto, han comenzado a emitir autorizaciones de paso por el estrecho de Ormuz para buques que transportan ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim, portavoz oficial de la Guardia Revolucionaria.

Según la agencia estatal, los buques con carga humanitaria y suministros esenciales ya cuentan con permiso para cruzar el estrecho de Ormuz hacia puertos iraníes o del mar de Omán. El anuncio se acompaña de un documento oficial del Ministerio de Agricultura de Irán, que especifica la autorización para insumos destinados al ganado y bienes de primera necesidad.

La decisión de Irán de permitir el paso de cargamentos humanitarios por el estrecho de Ormuz responde a la creciente presión internacional y a las advertencias de la ONU sobre la necesidad de salvaguardar los suministros básicos en la región. El cierre parcial del paso había generado inquietud en mercados globales, ya que por allí transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

El estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz

Un futuro regional a través de acuerdos bilaterales

Poco después de estos comentarios, ha sido el propio presidente del Parlamento, Mohamad Baquer Qalifab, quien ha confirmado que Irán tiene intención de usar su dominio sobre el estrecho para proponer una nueva realidad regional a través de la firma de “acuerdos de seguridad bilaterales” con los países interesados “sin interferencias extranjeras”, en referencia a Estados Unidos e Israel.

“Los países de la región pueden salvaguardar sus intereses mediante acuerdos de seguridad bilaterales y multilaterales, sin injerencia extranjera. Es necesario eliminar las principales causas de inseguridad en la región y construir la seguridad sin la participación de Estados Unidos e Israel”, ha comentado en entrevista con la cadena panárabe Al Yazira.

“Irán considera que es prioritario mantener una seguridad sostenible para la región, porqe redunda en el intereses de sus países ante esta guerra impuesta por Israel”, ha añadido.

(Con información de Europa Press)

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