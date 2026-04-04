Andrea Frigerio y su vuelta al teatro junto a Guillermo Francella en Desde el jardín: “Rechazarlo era decirle ‘no’ a la Selección”

Una adaptación especial, la complicidad con colegas y la posibilidad de reinventarse provocaron un giro inesperado en su carrera artística

Andrea Frigerio dejó en claro que, aunque había prometido priorizar a su familia, el llamado del teatro sigue siendo irresistible. En una conversación con Teleshow, compartió detalles sobre el dilema entre sus deseos personales y el compromiso con los suyos.

Es que durante mucho tiempo, Frigerio se había planteado no regresar a las tablas. “Yo había tomado casi una decisión de no hacer más teatro, porque es muy sacrificado”, admitió la actriz, al referirse al esfuerzo y la dedicación que implica cada proyecto escénico. Sin embargo, el reencuentro con Guillermo Francella en un vuelo y una posterior charla cambió el rumbo de sus planes. Cuando él le propuso formar parte de la obra “Desde el jardín”, Frigerio sintió que no podía rechazar la oferta. “Es como que te llamaran para jugar en la selección, no podés rechazarlo”, contó con una enorme sonrisa. Y añadió: “Estoy feliz de volver al escenario con esta obra”.

Así, la pasión por el hecho artístico prevaleció sobre las promesas previas. Frigerio explicó que la decisión de volver surgió luego que Francella le presentara la adaptación de la clásica historia. Su regreso con “Desde el jardín” representa, para ella, una oportunidad única de reencontrarse con el público y de disfrutar el proceso creativo en el escenario. Con produción de Adrián Suar, la obra se presenta en el Teatro Metropolitan.

—¿Por qué decidiste volver al teatro después de tanto tiempo?

—Hacía muchos años que no estaba en teatro, casi que había decidido no hacer más, porque es muy sacrificado. Uno deja de tener presencia en la familia. Yo además de hijos, tengo nietos, y me gusta estar, como dice Mirta Legrand: “La vida está hecha de presencias, y no de ausencias”. El teatro es muy demandante, uno se va muchas horas, ni hablar si te vas de gira o a otro país.

—¿Qué te hizo cambiar de opinión y aceptar este proyecto?

—Empecé a trabajar con Guillermo, a quien admiro mucho y quiero mucho porque siempre fue muy generoso conmigo. Hicimos televisión, dos películas, siempre estamos en contacto. El año pasado, yendo a los Premios Sur de la Academia de Cine, él me contó que estaba entusiasmado comprando los derechos de la obra “Desde el jardín”. Me dijo: “¿Te acordás del libro?”. Yo había leído el libro de chica, y fue transversal. Cuando me propuso hacer la obra, no podía decir que no.

La relación profesional y personal entre Andrea Frigerio y Guillermo Francella destaca por la complicidad y la confianza mutua dentro y fuera del escenario

La relación de Andrea con Guillermo y Marcos Carnevale

—¿Cómo es tu vínculo con Guillermo en el trabajo y en lo personal?

—Él dice: “Yo a esta la crié”. Nos conocemos hace muchos años, tenemos un diálogo rápido de miradas, sabemos cómo somos. Me encanta ponerme en sus manos, porque tiene una sensibilidad actoral muy particular, y yo le doy permiso para decirme todo lo que quiera. Soy una esponja.

—Marcos Carnevale, otro referente fundamental para el equipo...

—Con él también trabajé hace muchos años. Es la combinación perfecta, porque Guillermo es el talento, la disciplina y la mirada aguda, y Marcos es el talento, la disciplina y la sensibilidad. Es muy lindo lo que pasa conmigo particularmente, tengo esa relación con ambos muy disfrutable.

Características y desafíos de la obra “Desde el jardín”

—¿Cómo fue tu acercamiento a la obra y al personaje?

—Volví a leer el libro, volví a ver la película muchas veces. La adaptación que hizo Carnevale es perfecta. La puesta es muy ambiciosa, con un nivel de producción importante. Tiene la estructura de un musical, muchos cuadros, cosas que entran y salen. Lo que ves en Broadway lo vas a ver en calle Corrientes.

"La puesta en escena de 'Desde el jardín' propone una ambiciosa producción al estilo Broadway", define la actriz

—Un personaje muy especial...

—El personaje principal tiene una condición que limita su manera de hablar, y lo que queda es la interpretación de todos los demás respecto a su forma de ser. La obra es muy actual, porque hay personajes que uno pensaría que jamás podrían ocupar ciertos lugares, y sin embargo están, no solo en Argentina, sino en el mundo. La obra tiene muchas capas: se puede ver desde lo superficial y lo divertido, pero también desde la profundidad de lo que está pasando en la historia. Es para todo público, y disfruto mucho que pase eso.

—¿Y tu personaje?

—Es extraordinario, yo tengo un par de escenas que (risas) que divierten mucho. Es una mujer muy particular. Estoy durante toda la obra, pero hay un par de escenas muy geniales y disfruto tanto.... Ya tengo una determinada edad que elijo un montón. Por suerte, tengo trabajo y todo lo que hago, es porque de verdad lo quiero hacer. Por suerte tengo esa dicha.

—¿En qué proyectos de cine estás trabajando?

—Todo el tiempo estoy recibiendo guiones de cine y los leo al instante. Después me entero que no es tan común hacer devoluciones tan rápido, pero yo a los dos días te llamo y te digo si me gustó o no. Tengo proyectos de libros que me han mandado y que están gestionándose. El cine se cocina a fuego lento, todo es muy lento. Que un proyecto se concrete pasan dos años como mínimo.

La actriz gestiona varios proyectos de cine y un film propio como productora ejecutiva, reflejando su compromiso con nuevas historias en la pantalla grande

—¿Algún proyecto propio?

—Tengo, y que estoy llevando adelante como productora ejecutiva. Es una historia que se me ocurrió a mí y la escribió Emanuel Diez. Estamos en proceso de ver si podemos concretar la película.