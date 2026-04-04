Deportes

Argentina venció 4-1 a Perú en su debut en el Sudamericano Sub 17: los goles y la agenda

El combinado dirigido por Diego Placente comenzó con el pie derecho el certamen ante su par incaico

Guardar
El elenco argentino y el incaico iniciaron su camino en el certamen

La selección argentina comenzó el Sudamericano Sub 17, disputado en Paraguay, de la mejor manera: goleó 4-1 a Perú y sumó los primeros tres puntos del certamen que otorga plazas al Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar.

El elenco argentino tomó las riendas del partido desde el inicio. Antes de los 10 minutos, tuvo dos ocasiones claras. En primera instancia, Juan Policella remató con el pie abierto, pero su disparo su fue apenas desviado. Luego, Giovanni Baroni no pudo concretar tras un desborde de Policella que lo dejó de frente al arco.

Poco tiempo después, Policella volvió a tener un chance de gol. El número 11 llegó hasta dentro del área, se perfiló y remató, pero el balón se estrelló en el travesaño y el elenco peruano se volvió a salvar.

La Albiceleste busca la clasificación al Mundial de la categoría
Se juega el Sudamericano Sub 17 en Paraguay (Crédito: @Argentina/X)

Las intenciones del conjunto albiceleste dieron sus frutos a los 31 minutos. Luego de un pase abierto de Baroni, Alan Alcaraz definió ante la salida del arquero peruano Fernando Lasanta y puso el 1-0.

De todos modos, el conjunto incaico empató rápidamente. José Aranda se filtró entre los centrales, controló el balón y remató para establecer el 1-1 a los 37 minutos de la primera mitad.

En el inicio del complemento, Alcaraz volvió a marcar y le devolvió la ventaja a Argentina. Simón Escobar tiró un centro pasado desde la izquierda, Nahuel Goytia se esforzó y la bajó al medio para la aparición del 9 que conectó y puso el 2-1.

A los 61 minutos de juego, Goytia amplió el resultado. El número 7 quedó mano a mano con el guardameta incaico y definió con el pie externo. Pero eso no fue todo. Dos minutos después, el extremo volvió a quedar de cara al arco y puso el 4-1 con un fuerte remate.

Formaciones:

Argentina: Valentin Reigia, Thiago Pérez, Álvaro Güich, Simón Escobar, Julio Coria, Marcos Ortiz, Matheo Benítez, Nahuel Goytia, Giovanni Baroni, Juan Policella, Alan Alcaraz. DT: Diego Placente.

Perú: Fernando Lasanta, Adriano Ortega, Robert La Madrid, Alessandro Marsano, Daniel Villalta, Robinho Ormeño, Sebastián Ortega, Geray Motta, José Aranda, Carlos Alvarado, Sean Gormley.

EL DESARROLLO DEL CERTAMEN

El equipo dirigido por Diego Placente integra el Grupo B junto a Perú, Venezuela, Brasil y Bolivia, en un torneo que reúne a las diez federaciones que forman parte de la CONMEBOL. El formato contempla una fase de grupos con dos zonas de cinco equipos cada una, donde los dos mejores avanzarán a semifinales y obtendrán su lugar en la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2026. Los seleccionados que finalicen en la tercera y cuarta posición disputarán cruces para definir los puestos del quinto al octavo, con la posibilidad de conseguir los últimos cupos mundialistas. Aquellos que cierren la tabla quedarán eliminados.

El debut de la Albiceleste marcó el inicio de una serie de cuatro partidos en la fase de grupos, en la que luego enfrentará a Venezuela el miércoles 8, a Brasil el viernes 10 y a Bolivia el domingo 12 de abril, este último en el estadio CARFEM de Ypané. El Sudamericano se desarrolla en las ciudades paraguayas de Villeta e Ypané, con la participación de las principales potencias juveniles de la región.

El Sudamericano Sub 17 masculino se disputa en paralelo con el torneo femenino, que se celebrará del 24 de abril al 9 de mayo, también en Paraguay, y en el que Argentina participará bajo la dirección de Christian Meloni.

En la rama masculina, la competencia ofrece siete plazas para el Mundial de Qatar 2026, distribuidas entre los dos primeros de cada grupo y los ganadores de los cruces por el quinto y el que finalice en el séptimo lugar.

Vale destacar que la Albiceleste se adjudicó esta competencia en cuatro oportunidades (1985, 2003, 2013 y 2019), aunque nunca pudo alzarse con la Copa del Mundo. En su última presentación, en Qatar 2025, fue eliminada en 16avos de final. Su mejor registro en la cita máxima fue el tercer puesto cosechado en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

Fixture de Argentina:

Sábado 4 de abril

17.00 Argentina - Perú, en el estadio Ameliano (Villeta)

Árbitro: David Ojeda (Paraguay)

Asistente 1: Esteban Testta (Paraguay)

Asistente 2: Liz Fleitas (Paraguay)

Cuarto árbitro: Mathias Riquelme (Chile)

Quinto árbitro: Carlos Poblete (Chile)

Miércoles 8 de abril 20.00 Argentina - Venezuela, en el estadio Ameliano (Villeta).

Viernes 10 de abril 20.00 Argentina - Brasil, en el estadio Ameliano (Villeta).

Domingo 12 de abril 17.00 Argentina - Bolivia, en el estadio CARFEM (Ypané)

Los convocados de la selección Sub 17 de Argentina:

Diego Placente, director técnico de la Sub 17 de Argentina, de perfil con gorra y camiseta. A su derecha, la lista de convocados sobre fondo celeste
El director técnico Diego Placente presenta la lista oficial de jugadores convocados para la selección argentina Sub 17 que participará en el Sudamericano. (@afaseleccion)

Thiago Parga (Huracán), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Facundo Ortellado (Banfield), Thiago Pérez (Huracán), Benjamín Salinas (Boca Juniors), Mateo Mendizabal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Felipe Echenique (Lanús), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús), Matheo Machuca (Independiente), Santiago Mambrín (Lanús), Galo Escobar (River Plate), Marcos Ortiz (Belgrano), Thiago Domínguez (Lanús), Giovanni Baroni (Talleres), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Benjamín Tapia (Belgrano), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobias Goytia (River Plate) y Juan Policella (Vélez Sarsfield).

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección de PerúSudamericano Sub 17Sub 17

Últimas Noticias

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

El delantero de 18 años se estrenó en el triunfo por 3 a 0 sobre Belgrano en el Monumental y recibió los elogios del entrenador

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

El entrenador del Millonario analizó la contundente victoria de su equipo y resaltó la tarea de varios futbolistas, como Subiabre, Juan Cruz Meza, Galván o el debutante Lautaro Pereyra

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

El Millonario goleó al Pirata y es escolta en su zona y en la Tabla Anual. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

El Millonario encaminó la temporada tras la salida de Marcelo Gallardo. El triunfo 3-0 ante Belgrano de Córdoba representó el cuarto al hilo desde la llegada del ex Alavés

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

El equipo dirigido por el Chacho Coudet goleó 3-0 a Belgrano en un encuentro en el que se destacó el aporte goleador de dos figuras claves en el ataque

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano
DEPORTES
Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

TELESHOW
Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

Brian Sarmiento y Danelik se besaron a pura pasión en la fiesta de Gran Hermano: el video del momento

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas