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Valentín Barco tendría un acuerdo de palabra con un gigante de Europa

Después de la Copa del Mundo, el polifuncional futbolista del Racing de Estrasburgo cambiaría de institución

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Valentín Barco continuaría su carrera en el Chelsea de Inglaterra (REUTERS/Christian Hartmann)
Valentín Barco continuaría su carrera en el Chelsea de Inglaterra (REUTERS/Christian Hartmann)

Valentín Barco, una de las revelaciones argentinas en el fútbol europeo, está a un paso de dar un salto trascendental en su trayectoria profesional. El futbolista tendría un acuerdo de palabra con Chelsea para incorporarse al plantel a partir de la próxima temporada, según confirmaron ESPN y TyC Sports. El traspaso, que se concretaría a partir de julio, permitirá que el polifuncional zurdo nacido en 25 de Mayo vuelva a probarse en la Premier League, esta vez en uno de los clubes más poderosos del continente.

La operación se enmarca en la sinergia que mantiene el grupo empresario BlueCo, propietario tanto de Racing de Estrasburgo como de Chelsea. Esta estructura empresarial ha facilitado en el pasado movimientos de relevancia, como la llegada de Liam Rosenior al banquillo del club londinense y el desembarco de jóvenes talentos entre ambas instituciones, entre ellos Aarón Anselmino, Kendry Páez y Ben Chilwell. El vínculo directo entre ambas entidades allanó el camino para la inminente transferencia de Barco, quien se afianzó en el fútbol francés tras su paso por Boca Juniors y experiencias en Brighton y Sevilla.

El presente del jugador de 21 años en Racing de Estrasburgo lo posicionó como titular indiscutido. En la actual temporada, Barco acumuló 37 partidos, dos goles y nueve asistencias. Las actuaciones consistentes en la Ligue 1 lo proyectaron como una de las figuras jóvenes más destacadas del torneo, lo que no pasó inadvertido para el cuerpo técnico de la Selección Argentina que lo citó para la última fecha FIFA. En ese ventana internacional, el Colo aportó un gol en la goleada ante Zambia en La Bombonera, actuación que reforzó sus credenciales para pelear un lugar entre los convocados por Lionel Scaloni de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo alcanzado entre las partes contempla un contrato por cinco temporadas, con vigencia hasta junio de 2031. La decisión de formalizar el vínculo coincide con el calendario mundialista y podría ejecutarse inmediatamente después de la participación de Barco con la Selección Argentina, si finalmente recibe el llamado del entrenador. El desembarco del futbolista al Chelsea amplía la presencia albiceleste en el club inglés, donde actualmente figuran Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, aunque el futuro de este último permanece incierto debido a declaraciones recientes sobre su deseo de vivir en Madrid que derivaron en una suspensión por parte del club.

Liam Rosenior, actual DT de Chelsea, dirigió a Barco durante su ciclo en el Estrasburgo y fue quien decidió modificar su posición natural de lateral izquierdo para ubicarlo como volante. En el esquema de los Blues, el ex Boca tendrá la oportunidad de desempeñarse nuevamente en esa función, compartiendo zona media con nombres como Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Cole Palmer. Esta polivalencia táctica fue una de las razones principales que motivaron el interés del club londinense.

Desde su arribo a Europa, Valentín Barco sumó experiencia en distintos contextos y campeonatos. Tras disputar 35 partidos con Boca Juniors, donde no logró conquistar títulos, recaló en Brighton, aunque solo participó en siete encuentros en la Premier League. Posteriormente, pasó a Sevilla y luego a Racing de Estrasburgo, institución que adquirió su pase tras un préstamo inicial. En total, el argentino defendió la camiseta del club francés en 52 partidos, con un registro de dos goles y 11 asistencias.

La integración de Barco al plantel de Chelsea responde a una estrategia de fortalecimiento de la plantilla con jugadores jóvenes de proyección internacional, aprovechando la estructura del grupo BlueCo.

Chelsea, actual campeón de la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes, ocupa la sexta posición en la Premier League y afronta una etapa de renovación con la incorporación de talento joven. La llegada de Barco representa un movimiento estratégico para el club londinense, que busca consolidar su plantel de cara a la temporada 2026/27.

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