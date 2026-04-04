El Salvador

Cruz Roja Salvadoreña reporta el 60% de reserva en el centro de sangre durante este periodo vacacional

La organización humanitaria alerta que el periodo vacacional agrava la caída de donaciones de sangre y pide a la población acercarse a los centros de extracción para sostener el abastecimiento ante emergencias.

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Personal de Cruz Roja Salvadoreña realiza la extracción de sangre en el centro de donación durante en una campaña reciente./ Cruz Roja Salvadoreña
Personal de Cruz Roja Salvadoreña realiza la extracción de sangre en el centro de donación durante en una campaña reciente./ Cruz Roja Salvadoreña

La Cruz Roja Salvadoreña mantiene actualmente el 60% de sus reservas en el centro de sangre, una cifra que comienza a generar preocupación en la institución ante el riesgo de disminución por el periodo vacacional de Semana Santa. Así lo advirtió Luis Galdámez, socorrista de la organización, quien subrayó la importancia de la donación voluntaria para sostener la atención de emergencias durante los días de mayor demanda.

De acuerdo con los datos proporcionados en una entrevista realizada por la radio YSUCA, el periodo vacacional representa uno de los momentos de mayor presión para el sistema de emergencias en El Salvador. Durante estos días, la demanda de sangre aumenta debido al incremento de atenciones clínicas en playas, carreteras y lugares turísticos.

Galdámez explicó que el descenso en las donaciones durante Semana Santa responde a que muchos equipos de extracción de sangre también entran en receso. Este fenómeno, sumado a la demanda por incidentes de tránsito, rescates acuáticos y lesiones, pone en alerta a la institución. “Al momento tenemos un 60% de reservas dentro del centro de sangre, pero esto día con día se va utilizando y disminuyendo", detalló el socorrista.

De acuerdo con las últimas publicaciones de Cruz Roja Salvadoreña en sus redes oficiales, en lo que va de la vacación por Semana Santa se han “atendido 26 percances viales; de estos, 21 fueron en motocicleta y cinco en vehículo, dejando al menos 27 lesionados”. Asimismo, registran “un total de 465 emergencias hasta el momento” y se mantienen activos “19 puntos de atención en carretera y 12 puestos acuáticos”.

Dentro del balance oficial brindado ayer por sus voceros, se incluye nueve rescates acuáticos, dos rescates urbanos y cuatro personas fallecidas. El incremento de emergencias médicas, en contraste con la reducción de accidentes viales en comparación con 2025, ha hecho que la institución refuerce el llamado a la población para acudir a donar sangre.

Las bolsas de sangre almacenadas en Cruz Roja Salvadoreña permiten brindar atenciones ante accidentes de tránsito, rescates y urgencias médicas durante Semana Santa./(Cruz Roja Salvadoreña)
Las bolsas de sangre almacenadas en Cruz Roja Salvadoreña permiten brindar atenciones ante accidentes de tránsito, rescates y urgencias médicas durante Semana Santa./(Cruz Roja Salvadoreña)

“En periodo vacacional es cuando más utilizamos todas las reservas de sangre”, insistió Galdámez, subrayando que una sola bolsa donada puede salvar hasta tres vidas. Este llamado cobra relevancia ante la disminución temporal de donantes y la necesidad constante de abastecer los hospitales y centros de atención.

Los representantes de la Cruz Roja Salvadoreña recordaron que la donación de sangre es un proceso seguro y rápido, abierto a cualquier persona sana mayor de dieciocho años. Además, la entidad coordina acciones junto con otras instituciones de socorro, como Comandos de Salvamento, Cruz Verde, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), para garantizar la pronta respuesta ante las urgencias que surgen en el periodo vacacional.

El médico voluntario Rudy Aldana puntualizó que la mayoría de emergencias médicas durante Semana Santa se relaciona con quemaduras solares, golpes de calor, intoxicaciones alimentarias y complicaciones en personas con enfermedades crónicas. Aldana recomendó a la población mantener la hidratación, protegerse del sol y seguir estrictamente los tratamientos médicos, especialmente quienes padecen afecciones como hipertensión, diabetes o asma. “Lo importante siempre es andar la medicación, tomársela antes de salir y vigilar los signos de peligro”, afirmó el galeno en la misma entrevista.

En el ámbito de rescate acuático, Julio Pacheco, guardavida de la Cruz Roja, informó que los equipos de salvamento han reforzado la vigilancia en playas, lagos y ríos. Los rescates han aumentado ligeramente frente al año anterior, lo que también demanda mayor disponibilidad de recursos, entre ellos sangre y derivados.

Representantes de Cruz Roja han informado sobre el incremento de emergencias médicas durante el periodo vacacional./(Cruz Roja Salvadoreña)
Representantes de Cruz Roja han informado sobre el incremento de emergencias médicas durante el periodo vacacional./(Cruz Roja Salvadoreña)

“Por cada bolsa de sangre que nosotros donamos, podemos llegar a salvar hasta tres vidas”, reiteró Galdámez, quien invitó a los salvadoreños a acercarse a los bancos y centros de sangre después del asueto, cuando el equipo retoma la extracción regular. El llamado se extiende a toda la ciudadanía, ya que la disponibilidad de sangre no solo es vital para los accidentes de tránsito o acuáticos, sino también en procedimientos médicos rutinarios y emergencias hospitalarias.

La Cruz Roja Salvadoreña puso a disposición de la población sus números de emergencia y recordó la importancia de la solidaridad ciudadana para sostener la atención en toda la red asistencial. Las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de mantener hábitos de prevención, tanto en el consumo de alimentos como en la seguridad en el hogar y los desplazamientos, para evitar agravar la presión sobre el sistema sanitario.

El banco de sangre y los centros de la Cruz Roja Salvadoreña en todo el país estarán recibiendo donaciones a partir del lunes, lo que permitirá recuperar y fortalecer las reservas para afrontar el resto del año y garantizar la atención oportuna a quienes lo necesiten.

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