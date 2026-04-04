Sociedad

El intenso temporal que afectó al AMBA dejó avenidas inundadas y destrozos en distintas zonas de la región

En algunas áreas cayó hasta 80 milímetros de agua. Escobar, Lomas de Zamora y el aeropuerto de Ezeiza figuraron entre los puntos más afectados

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Varias calles y avenidas quedaron intransitables (X: @bagliettoc)

Durante la noche del viernes, un fuerte temporal afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando importantes daños materiales y alteraciones en servicios clave. Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activara alerta de corto plazo, varias localidades de la zona norte y sur fueron las más afectadas.

Tal como había indicado la alerta por tormentas activada por el organismo meteorológico, entre las 20 y las 22 horas, la región registró una caída de agua estimada entre 50 y 80 milímetros, acompañada por intensas ráfagas de viento. En diversos municipios, informaron que hubo caída de árboles, ingreso de agua en viviendas y comercios e, incluso, voladuras de techos.

Las zonas más comprometidas por el fenómeno meteorológico fueron las localidades de Escobar (zona norte) y Lomas de Zamora (zona sur). Pese a las imágenes y videos que se difundieron en redes sociales sobre la situación, todavía no se difundieron cifras oficiales sobre la cantidad de viviendas o comercios perjudicados.

En un comunicado difundido tras el evento, la Municipalidad de Escobar anunció la movilización de equipos para asistir a la población. “En el marco de alerta amarilla que se dio a conocer a la tarde, una ráfaga de vientos corta en duración pero muy alta en intensidad produjo daños en distintos puntos del partido Escobar”, señalaron.

Tras activarse una alerta de corto plazo, varias localidades presentaron dificultades (X: @Tiempo_AMBA)

Por este motivo, el municipio anunció que “durante la noche del viernes y todo el fin de semana equipos estarán trabajando para restablecer tanto la circulación como la limpieza del distrito”. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, en las tareas de asistencia participó el personal de Defensa Civil, Espacios Públicos, Policía Municipal, Guardia Urbana y Tránsito.

El municipio confirmó que hubo una caída de 80 milímetros de agua (X: @thesilentmuse_)

De la misma manera, las autoridades recordaron que para pedir auxilio en emergencias, pueden comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta. Además, estarán en funcionamiento las líneas directas con el área de Defensa Civil, ya sea al 103 o al (11) 3554-6825.

El video fue grabado en la intersección de las calle Boedo y Acevedo (X: @nicolas_mv24)

Desde la Municipalidad de Lomas de Zamora también emitieron un comunicado para informar sobre la situación en el área. “Cayeron 80 mm. en una hora, lo que llueve en casi todo el mes”, enfatizaron, tras indicar que este tipo de fenómenos se repitió en otras localidades de la provincia a lo largo de la semana.

Varios usuarios registraron cómo quedaron las instalaciones post tormenta (X: @ezerom77)

“Están todos los equipos del municipio, Defensa Civil y Bomberos trabajando con los vecinos que necesitan asistencia”, indicaron. Asimismo, pidieron escribir al número de WhatsApp 11 2497-5663, en caso de requerir auxilio.

Así se veía la zona destinada a los embarques nacionales (X: @natyquari)

Por otro lado, también se reportaron filtraciones de agua en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esto generó que algunos de los sectores tuvieran que ser señalizados, para evitar que los pasajeros sufrieran algún tipo de accidente.

Cómo continuará el clima en el AMBA durante el fin de semana

Después del temporal, el clima en el AMBA seguirá inestable durante el comienzo del fin de semana. Pues, según el pronóstico publicado por el SMN, se esperan lluvias persistentes hasta la madrugada del sábado y, en algunas ciudades de la zona norte, las precipitaciones podrían continuar hasta el mediodía.

Para la tarde, el cielo estará mayormente cubierto de nubes, aunque el pronóstico anticipa que las lluvias darán una tregua. No obstante, habrá que convivir con las ráfagas de viento, que podrían alcanzar una velocidad máxima de 50 km/h.

En cuanto al estado del termómetro, los registros anticiparon que se moverá entre los 16 grados y los 21 grados, ideal para quienes buscan algo de aire fresco tras la tormenta. Asimismo, aclararon que la mínima podría variar entre uno y dos grados, de acuerdo con la cercanía de la región a la costa.

El pronóstico extendido para toda la semana (SMN)
El pronóstico extendido para toda la semana (SMN)

El domingo, el gris será protagonista, debido a que se anunció un día completamente nublado, con una mínima de 13 grados y máxima de 20. Por la tarde, el viento volverá a sentirse con ráfagas de hasta 50 km/h, pero en el resto de la jornada la intensidad no superará los 30 km/h. Así, el fin de semana se presenta húmedo y ventoso, con temperaturas suaves y condiciones cambiantes en toda la región.

Por otro lado, el SMN destacó que no habrá alertas meteorológicas vigentes este fin de semana en el AMBA. No obstante, la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires sufrirá una alerta amarilla por tormentas que se activará el domingo por la noche, lo cual marcaría el regreso de las lluvias a partir del lunes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

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