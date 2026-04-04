El Chino Leunis contó cómo empezó su relación con su actual esposa: “Los dos estábamos casados”

El Chino Leunis contó cómo nació su historia de amor con Magdalena Martínez Picabea (Video: Juego chino. Telefe)

Leandro Chino Leunis contó que conoció a su actual esposa Magdalena Martínez Picabea cuando ambos participaban de un curso de coaching y estaban casados. De acuerdo con su relato, el conductor se anotó allí como una cuestión “más interna, como para tener más recursos”. En ese grupo numeroso, compartieron afinidad desde el primer momento, aunque cada uno atravesaba su propio camino personal y la relación era solo de compañerismo.

Con el paso de los meses y a raíz de procesos personales intensos, ambos se separaron casi al mismo tiempo. “Ella se separa en agosto y yo me separo en septiembre”, recordó Leunis en su visita al Pelado López en Juego chino (Telefe). Fue en noviembre cuando comenzaron a compartir sus vivencias más sinceras, potenciados por un entorno que ayudaba a soltarse: “Ahí estás en un lugar donde hablás de tus miserias”, explicó.

En cada uno de los relatos, ambos mostraron sus lados vulnerables y reconocieron similitudes en las historias personales. En ese contexto de ejercicios y charlas profundas, la relación fue surgiendo con naturalidad. Una invitación sencilla, “Che, vamos a tomar algo”, marcó el comienzo de una pareja que hoy lleva siete años.

El Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea el día de su casamiento

Leunis siguió con su relato y aseguró que la relación se dio sin demasiada planificación, llevada por una sensación de certeza difícil de explicar: “Siento que hay algo muy lindo que me pasó en el momento, que es como algún velo que se me puso delante para que avance sin pensar demasiado”.

La pareja fue construyendo su vínculo con gestos cotidianos y compartiendo gustos y hábitos. Leunis confesó que es muy romántico y que, con Magdalena, armaron una lista de canciones que los viene acompañando a lo largo de los años juntos. “Después de siete años, son como 150 canciones”, contó. Esa selección, que suelen escuchar en el auto o en momentos particulares, tiene un orden cronológico que les permite recordar etapas y emociones de la relación casi en tiempo real.

La complicidad se refleja también en la manera en que ambos entienden el amor. Consultado sobre el significado de su pareja, Leunis fue directo: “Tengo una linda sociedad con ella en todo sentido”. Destacó la importancia de esa conexión y, aunque aseguró que su hija ocupa un lugar especial en su vida, subrayó que en Magdalena encontró a su “persona favorita”.

El Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea conforman una nutrida familia ensamblada

Cabe recordar que la pareja celebró su boda en septiembre de 2021 en San Isidro, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos. El evento marcó la consolidación de la familia ensamblada que armaron juntos: Leunis es papá de Delfina, fruto de su relación anterior con la locutora Karin Rodríguez, mientras que Magdalena tiene cuatro hijos. En el último aniversario, el conductor reflejó la fecha especial y agradeció no solo el camino recorrido sino todo lo que les espera transitar juntos: “Increíble que ya pasaron 4 años desde ese día tan maravilloso. Día a día la historia se pone mejor”, escribió el ex MasterChef Celebrity.

“Tenemos un vínculo con Maca muy lindo, de mucha sinceridad, de mucha franqueza y compartirnos sentimientos, emociones. No hay lado B. Lo que hablamos es lo que es y tenemos mucha confianza en nosotros. Nos permite poder hablar de todo y compartir todo. Eso me parece lo más importante", contó por entonces Leunis en una entrevista con Infobae.

La historia del Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea narra un recorrido de autoconocimiento, acompañamiento mutuo y la construcción de una familia donde los matices, la música y la honestidad emocional ocupan un lugar central.