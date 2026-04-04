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La biografía oficial de Diogo Jota revela cuál fue el último mensaje que le envió su esposa antes de su fatal accidente

Rute Cardoso, viuda del futbolista del Liverpool, contó detalles de los momentos previos a su muerte

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El casamiento de Diogo Jota y su pareja Rute Cardoso
“Cariño, cuando termines, llámame, porque tengo algo que enseñarte“, fue el último mensaje de la esposa de Diogo Jota

La publicación de la biografía oficial de Diogo Jota pondrá en evidencia la dimensión personal y humana tras la trágica muerte del jugador del Liverpool y su hermano André Silva, fallecidos en un accidente de tránsito en el norte de España en julio de 2025. La obra cuyo lanzamiento tendrá lugar el 9 de abril en Portugal revela, entre otros detalles, el último mensaje de texto enviado por Rute Cardoso, viuda de Jota, antes del siniestro, así como el devenir de las horas posteriores a la tragedia, en las que la familia intentaba reconstruir los hechos y hallar explicaciones.

La biografía, titulada Nunca Mais e Muito Tempo (Nunca más es mucho tiempo) y publicada por la editorial Cultura Editors, del Grupo Infinito Particular en Lisboa, recoge casi 90 testimonios y ofrece una mirada colectiva sobre el impacto humano y profesional de Jota, según adelantó la editorial en una reseña reproducida por el canal portugués V+Fama. El testimonio de Cardoso resalta por su crudeza: narra cómo envió un mensaje para mostrar el video de la boda —celebrada solo 11 días antes del accidente— y jamás obtuvo respuesta: “Cariño, cuando termines, llámame, porque tengo algo que enseñarte“, citó la presentadora Isabel Figueira al leer un fragmento del libro.

El libro detalla que, al no recibir respuesta, Rute Cardoso contactó repetidas veces el hotel donde Jota pensaba alojarse, además de hospitales, la Policía y finalmente a un familiar con contactos en la Guardia Civil de tráfico española, como relató al autor. Cardoso y sus hijos se trasladaron a Gondomar, cerca de Oporto, tras el fallecimiento.

El plantel del Liverpool junto a la esposa de Diogo Jota visitando su santuario
La muerte de Diogo Jota conmocionó al mundo (Foto: EFE)

En una declaración recogida por el medio portugués Dioguinho, Cardoso recordó además la distancia que Jota mantenía con un ambiente ostentoso: “A diferencia de la mayoría de los jugadores, a quienes les gustan los coches llamativos, las joyas y los relojes, a Diogo nunca le interesó ese ambiente“. Solo la mañana de la boda devolvió, señala, el Ferrari alquilado para esa ocasión especial; el Lamborghini Huracán con el que sufrió el accidente fue arrendado días después.

La familia Silva revivió los momentos de conmoción y desconcierto ante la noticia. Joaquim Silva, padre de los futbolistas, explicó cómo recibió la llamada de Cardoso pidiéndole que acudiera de inmediato, lo que le hizo temer la gravedad de la situación: "Cuando me iba a la cama… recibí una llamada de Rute que decía, con voz angustiada: ‘Ven aquí, por favor’, cita el libro. La madre, Isabel Silva, relató que el último mensaje que envió a André jamás obtuvo respuesta y cómo el colapso de la familia se confirmó esa noche en casa de su nuera, cuando su marido le comunicó que ambos hijos habían perdido la vida. En septiembre del año pasado, Fernando Silva, abuelo de los jugadores, reveló a la televisión que se enteró del accidente a través de los medios.

Diogo Jota, de 28 años, padre de tres hijos y ex jugador de Wolverhampton, regresaba a Liverpool por carretera bajo consejo médico de no volar tras haber sido operado del pulmón. El accidente se produjo el mismo día en la frontera noroeste entre España y Portugal. Según un comunicado de la Guardia Civil de Zamora, “todo apunta a un posible exceso de velocidad considerable por encima del límite permitido en ese tramo de la autopista“.

El futbolista portugués recibió homenajes en muchas canchas (REUTERS/Hayk Baghdasaryan)
El futbolista portugués recibió homenajes en muchas canchas (REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Las primeras indagaciones indicaban que ”el conductor del vehículo accidentado es Diogo Jota" y que ocurría un reventón de neumático mientras adelantaban a otro coche: “Como consecuencia del accidente, el coche se incendió y ambos ocupantes fallecieron“. Los vecinos próximos al lugar señalaron el precario estado de la carretera como factor agravante, aunque el informe policial completo ha sido remitido a la justicia española, que no hizo públicos sus resultados. Un juez sigue investigando los hechos.

La descripción en V+Fama señala que el libro incluye “documentación detallada, estadísticas completas de su trayectoria profesional y un conjunto de fotografías exclusivas proporcionadas por la familia“. Entre los cerca de 90 testimonios recogidos, figuran excompañeros como Bernardo Silva, Ruben Neves, Virgil van Dijk, y entrenadores de la talla de Jurgen Klopp o Fernando Santos.

La biografía aspira, de acuerdo con la editorial, a “preservar la dignidad de la memoria” evitando sensacionalismos, destacando la vida y legado del jugador, y presentando un retrato íntimo, riguroso y sensible. La narración se propone dar sentido a la pérdida y analizar por qué, para el entorno de Jota, su ausencia nunca dejará de sentirse como presencia constante. El libro, que será publicado en Portugal el 9 de abril, mostrará así el dolor de una familia marcada por la tragedia, el recuerdo de un futbolista que ascendió junto a su hermano André desde las filas del FC Porto hasta el estrellato internacional, y la reacción de un deporte que aún busca asimilar la magnitud de la pérdida.

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