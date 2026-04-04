El OIEA expresó su preocupación tras los reportes de una explosión cerca de una planta nuclear iraní

Rafael Grossi, director general del OIEA (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expresó este sábado su "profunda preocupación“ luego de que un proyectil impactara cerca de la central nuclear de Bushehr, en Irán, incidente que provocó la muerte de un miembro del personal de protección física y daños en un edificio auxiliar.

El organismo informó que no se detectaron aumentos en los niveles de radiación.

Rafael Grossi, director general del OIEA, advirtió sobre el riesgo de ataques a instalaciones nucleares o sus alrededores y recordó que estos sitios pueden albergar equipos de seguridad vitales.

Grossi insistió en la necesidad de máxima moderación militar y reiteró la importancia de cumplir con los siete pilares para la seguridad nuclear durante conflictos armados.

Por su parte, Rusia comenzó la evacuación de 198 empleados de la central de Bushehr poco después de que un proyectil impactara cerca de la instalación, indicó el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, a medios de su país.

La central nuclear de Bushehr (Europa Press/Archivo)

“Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación. Unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera irano-armenia. 198 personas, para ser precisos: esta es la mayor evacuación”, declaró Lijachov, citado por la agencia de noticias TASS.

En otro orden, el Ejército israelí atacó instalaciones relacionadas con la Fuerza Quds, Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina en Beirut, según informó este sábado en un comunicado.

Entre los blancos alcanzados figura, de acuerdo con el parte militar, un centro de mando de la sección libanesa de la Fuerza Quds (unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní) en la capital libanesa, que según Israel “sirve como enlace entre Hezbollah e Irán”.

El comunicado también señala que las fuerzas israelíes atacaron dos sedes de la Yihad Islámica Palestina y un puesto de observación de Hezbollah bombardeado por la Armada.

Hoy el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, difundió en sus canales una orden de evacuación para los habitantes de Tiro, Hamadiye, Zaquq Al Mufdi y Borj Al Jmali ante la posibilidad de ataques inminentes en esas áreas.

Este sábado por la madrugada, un ataque contra el centro de Israel dejó una persona herida tras el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo. En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) bombardearon sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en la capital persa.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. El régimen de la república islámica mantiene un cierre casi completo del estrecho de Ormuz.

El general de brigada Hossein Mohebbi (der.) fue nombrado nuevo portavoz de la Guardia Revolucionaria por el enviado del líder supremo, Abdollah Haji-Sadeghi (izq.) (Créditos: Irán International)

El régimen iraní designó a un nuevo portavoz de la Guardia Revolucionaria

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní enfrenta un proceso de reorganización interna tras la muerte de su portavoz, en medio de la actual ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La agencia de noticias Fars informó que el militar Hosein Mohabi asumió de forma provisional la jefatura de la Subdirección de Relaciones Públicas y la vocería del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), luego del fallecimiento de Ali Mohamad Naini.

El nombramiento de Mohabi se realizó por orden de Hojatoleslam Haji Sadeghi, representante del Líder Supremo (Mojtaba Khamenei) en el cuerpo militar iraní. La designación responde al vacío dejado por Naini, cuya muerte fue confirmada por la Guardia Revolucionaria el pasado 20 de marzo y que fue descrita oficialmente como un “martirio”.

Poco después de conocerse la noticia, el Ejército de Israel reivindicó la autoría del fallecimiento de Naini. Las fuerzas israelíes difundieron en redes sociales el mensaje: “Eliminado”, y subrayaron que “el asesinato de Naini se suma a una serie de asesinatos de decenas de altos cargos del régimen en el marco de la operación”, en referencia a la ofensiva en curso junto con Estados Unidos.