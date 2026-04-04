Con gol de Messi, Inter Miami empató 2-2 con Austin FC por la MLS en la inauguración de su nuevo estadio

INTER MIAMI 2-2 AUSTIN FC
En la inauguración del Nu Stadium, el Inter Miami igualó como local ante Austin FC por una nueva fecha de la MLS.
Guilherme Biro abrió el marcador para la visita, lo igualó Lionel Messi de cabeza y Jayden Nelson aumentó para el conjunto de Texas. Sin embargo, Luis Suárez estableció la igualdad definitiva a falta de ocho minutos para el cierre del partido.
Con este resultado, los dirigidos por Javier Mascherano quedaron cuartos en la Conferencia Este de la Major League Soccer, con 11 puntos, a dos unidades del líder Nashville SC. En la próxima fecha, Inter Miami recibirá a New York RB el próximo sábado 11 de abril, desde las 20.30 (hora de Argentina).
FINAL DEL PARTIDO
Inter Miami y Austin FC empataron 2-2 en la inauguración del Nu Stadium. Lionel Messi y Luis Suárez marcaron para el conjunto de Javier Mascherano.
93 MINUTOS: ¡STUVER SE LO SACÓ A MESSI!
El argentino tuvo un remate para marcar el 3-2, pero el arquero del Austin le negó el tanto con una tapada.
90 MINUTOS: ¡GOL ANULADO AL INTER MIAMI!
Messi estrelló un tiro libre en el palo y Suárez marcó el tanto, pero se encontraba en posición adelantada.
82 MINUTOS: ¡GOL DE INTER MIAMI!
Luis Suárez apareció en el segundo palo para empujar la pelota al fondo del arco tras un córner. El partido está empatado 2-2.
75 MINUTOS: ¡OTRA CHANCE PARA MESSI!
El capitán encaró a toda velocidad, se metió en el área, pero su remate no tuvo destino de red. Sigue ganando Austin 2-1.
73 minutos: Otro cambio en Inter Miami
Javier Mascherano optó por el ingreso de Luis Suárez en lugar de Telasco Segovia.
67 MINUTOS: ¡ENORME JUGADA DE MESSI!
Leo se sacó de encima a tres rivales en el área, sacó un remate rasante que dio en los pies de Stuver. Inter Miami busca el empate.
62 MINUTOS: ¡ST CLAIRE SALVÓ AL INTER MIAMI!
El arquero achicó ante el remate de Uzuni. La pelota rebotó en el delantero de Austin.
59 MINUTOS: ¡MESSI SE PERDIÓ EL SEGUNDO GOL!
Leo ejecutó un tiro libre que pasó apenas pegado al palo derecho de Stuver, que volaba pero no llegaba a desviar la pelota. Se salvó Austin.