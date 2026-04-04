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Con gol de Messi, Inter Miami empató 2-2 con Austin FC por la MLS en la inauguración de su nuevo estadio

El rosarino y Luis Suárez fueron los autores de los tantos del conjunto de Javier Mascherano, que estuvo dos veces en desventaja en su cancha

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02:21 hsAyer

INTER MIAMI 2-2 AUSTIN FC

En la inauguración del Nu Stadium, el Inter Miami igualó como local ante Austin FC por una nueva fecha de la MLS.

Guilherme Biro abrió el marcador para la visita, lo igualó Lionel Messi de cabeza y Jayden Nelson aumentó para el conjunto de Texas. Sin embargo, Luis Suárez estableció la igualdad definitiva a falta de ocho minutos para el cierre del partido.

Con este resultado, los dirigidos por Javier Mascherano quedaron cuartos en la Conferencia Este de la Major League Soccer, con 11 puntos, a dos unidades del líder Nashville SC. En la próxima fecha, Inter Miami recibirá a New York RB el próximo sábado 11 de abril, desde las 20.30 (hora de Argentina).

02:02 hsAyer

FINAL DEL PARTIDO

Inter Miami y Austin FC empataron 2-2 en la inauguración del Nu Stadium. Lionel Messi y Luis Suárez marcaron para el conjunto de Javier Mascherano.

Luis Suárez festeja junto a Lionel Messi el gol del empate del Inter Miami ante Austin FC por la MLS (REUTERS/Marco Bello)
Luis Suárez festeja junto a Lionel Messi el gol del empate del Inter Miami ante Austin FC por la MLS (REUTERS/Marco Bello)
02:00 hsAyer

93 MINUTOS: ¡STUVER SE LO SACÓ A MESSI!

El argentino tuvo un remate para marcar el 3-2, pero el arquero del Austin le negó el tanto con una tapada.

01:57 hsAyer

90 MINUTOS: ¡GOL ANULADO AL INTER MIAMI!

Messi estrelló un tiro libre en el palo y Suárez marcó el tanto, pero se encontraba en posición adelantada.

01:48 hsAyer

82 MINUTOS: ¡GOL DE INTER MIAMI!

Luis Suárez apareció en el segundo palo para empujar la pelota al fondo del arco tras un córner. El partido está empatado 2-2.

El uruguayo marcó el empate ante Austin FC
01:42 hsAyer

75 MINUTOS: ¡OTRA CHANCE PARA MESSI!

El capitán encaró a toda velocidad, se metió en el área, pero su remate no tuvo destino de red. Sigue ganando Austin 2-1.

01:40 hsAyer

73 minutos: Otro cambio en Inter Miami

Javier Mascherano optó por el ingreso de Luis Suárez en lugar de Telasco Segovia.

01:34 hsAyer

67 MINUTOS: ¡ENORME JUGADA DE MESSI!

Leo se sacó de encima a tres rivales en el área, sacó un remate rasante que dio en los pies de Stuver. Inter Miami busca el empate.

Lionel Messi busca el gol ante Austin FC (Sam Navarro-Imagn Images)
Lionel Messi busca el gol ante Austin FC (Sam Navarro-Imagn Images)
01:28 hsAyer

62 MINUTOS: ¡ST CLAIRE SALVÓ AL INTER MIAMI!

El arquero achicó ante el remate de Uzuni. La pelota rebotó en el delantero de Austin.

01:26 hsAyer

59 MINUTOS: ¡MESSI SE PERDIÓ EL SEGUNDO GOL!

Leo ejecutó un tiro libre que pasó apenas pegado al palo derecho de Stuver, que volaba pero no llegaba a desviar la pelota. Se salvó Austin.

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