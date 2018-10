Gloria Carrá también se refirió al cruce de su hija y el periodista. "Opino lo mismo que ella. Es muy chiquita y me conmueve mucho y me llena de orgullo. Tiene convicciones fuertes y se posiciona desde un lugar muy genuino. No se vende por nada. Muchísimas artistas que veo se cuidan en sus redes y no sientan posición, pero Ángela no", dijo en el ciclo radial de Moskita Muerta.