En ese sentido, contó: "En mi época uno respetaba a sus padres, no se me ocurría contestarles. Me decían algo y era 'sí mamá, sí papá'. Los chicos de ahora como que son muy desafiantes, se te plantan, tienen otra cabeza y otra información. A Rufina no le afecta nada: sabe que la perdono. Es difícil mi relación con ella porque es nena, sabe que me puede y me manipula".