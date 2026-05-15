Capturaron al presunto asesino del joven universitario Fredy Guzmán, que fue apuñalado en una estación de Transmilenio en Bogotá

El estudiante fue apuñalado en medio de un hurto - crédito red social Facebook y Google Maps

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, en atención a una orden judicial, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron capturar en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá de Bogotá al presunto responsable del asesinato del estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, ocurrido el 15 de abril de 2026. Los hechos se presentaron en la estación de Transmilenio Minuto de Dios, al noroccidente de la ciudad.

De acuerdo con el ente acusador, se trata de un hombre de 22 años señalado de haber atacado al estudiante con un arma cortopunzante para robar su celular. La víctima, que estaba formándose como ingeniero de Sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), falleció por la gravedad de sus heridas.

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Por estos hechos, el sujeto capturado será imputado con cargos por los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentará al presunto asesino ante un juez penal de control de garantías en las próximas horas para legalizar su captura e iniciar el proceso de judicialización.

En su momento, el rector de la Uniminuto, Jefferson Arias, indicó que en el sector donde fue asesinado el estudiante se suelen presentar muchos hechos delictivos que ponen en riesgo al alumnado.

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“Efectivamente, hay un tema de inseguridad relacionado, por ejemplo, con robo de celulares. Es un tema muy, muy recurrente. Hemos tratado de hacer una pedagogía y venimos trabajando una pedagogía muy fuerte en función del cuidado, cuidado de la persona, cuidado del colectivo de todos”, dijo.

En desarrollo...

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