"Estoy ofendida porque lo que pasaron en la película no es la vida de Rodrigo. Es la historia de alguna persona a la que le pasó algo con Rodrigo en su vida y metió músicos, metió velorio, metió todo junto y armó eso. Pero no se ve nada de lo que Rodrigo hacía. Y eso a mí me duele un montón. Se muestra la vida de una persona que a lo mejor sufrió con Rodrigo por algo y se la desquitó mal. Me parece que es una mujer despechada que cuenta su historia, no la de Rodrigo", comenzó diciendo Beti en diálogo telefónico con Moria.