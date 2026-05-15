Fans mexicanos y artistas estallan contra J Balvin luego de que dedicara mensaje al fallecido rapero Milkman

El colombiano fue cuestionado por artistas como C. Tangana y miles de fans después de dedicarle un emotivo tributo a Milkman durante su más reciente concierto en México. (Fotos: IG/RRF)

El tributo que J Balvin rindió a Milkman durante su concierto en el Palacio de los Deportes desató una fuerte controversia en redes sociales.

El colombiano, ante miles de asistentes, recordó a su excolaborador con palabras emotivas y lo reconoció como pieza clave en su desarrollo artístico. Sin embargo, la reacción tras el evento no fue la esperada.

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Durante su show en el Palacio de los Deportes, J Balvin elogió a Milkman como gesto simbólico ante el público mexicano. (Miriam Estrella/ Infobae)

Tanto fans como figuras del género urbano cuestionaron la autenticidad del gesto, señalando que “el verdadero reconocimiento debió llegar en vida”. Las redes se llenaron de críticas y reclamos, convirtiendo el homenaje en un debate sobre las relaciones dentro de la industria.

C. Tangana y artistas cuestionan la autenticidad del homenaje

La opinión de artistas marcó la pauta de la conversación digital. C. Tangana, multipremiado creador español también conocido como “El Madrileño”, fue uno de los primeros en pronunciarse, acusando a Balvin de incongruencia:

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“Si hablamos de cómo le trataste cuando aún vivía se te cae el circo payaso.”

“Debería darte vergüenza.”

C. Tangana lideró las críticas al homenaje de J Balvin, cuestionando la sinceridad del tributo y la relación con su excolaborador Milkman. (Especial)

Otros músicos, como whothefuckiszizzy, también reprocharon la dedicatoria, señalando que el apoyo debió manifestarse cuando Milkman más lo necesitaba.

“El más feka de todos.”

“Así se hubiera aparecido cuando se necesitaba.”

De esta manera, la oleada de críticas amplificaron la polémica y pusieron en duda la sinceridad del homenaje.

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Usuarios exigen reconocimiento y justicia en vida

El sentir de los fans se reflejó en comentarios que exigían justicia y reconocimiento en vida para Milkman:

“ En vida lo hubiera homenajeado y le hubiera pagado su dinero.”

“No sirve de nada querer hacer algo por él cuando le diste la espalda cuando más se necesitaba .”

“Las cartas a mano y las flores en vida.”

Varias voces señalaron que el productor no recibió respaldo ni pago justo por parte de J Balvin durante su colaboración artística y que su talento fue valorado solamente hasta después de su fallecimiento.

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Milkman encabezó la dirección creativa en múltiples proyectos de J Balvin, particularmente en el álbum Energía. (Foto: Facebook/ Milkman)

La discusión giró en torno a la responsabilidad de los grandes artistas con sus colaboradores y a la falta de apoyo real en momentos clave.

El legado de Milkman y el impacto de su partida

La muerte de Óscar Botello en febrero de 2026 sacudió la escena urbana y creativa en México y fuera del país. Artistas como Belinda, Alemán, Diplo y Jhayco expresaron públicamente su pesar, subrayando el papel fundamental de Milkman en la innovación del género.

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Milkman fue responsable de la dirección creativa de proyectos internacionales, abrió escenarios para figuras como Kanye West y colaboró con exponentes del reguetón y el hip hop.

La muerte de Óscar Botello, conocido como Milkman, impactó a la escena creativa urbana de México y contó con el lamento público de grandes artistas. (Foto: Redes)

Así, la controversia tras el homenaje de Balvin en en Palacio de los Deportes evidencia el peso de Milkman en la industria y pone sobre la mesa la necesidad de valorar a los creadores en vida.

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