Colapsa grúa tipo torre en obra de la colonia Roma Sur, CDMX: hay cuatro lesionados

Una grúa tipo torre colapsó en una obra en construcción en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
El accidente dejó cuatro personas lesionadas, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México de forma preeliminar.
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Los lesionados reciben atención de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como de elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
La SSC precisó que, al momento del reporte, no hay trabajadores atrapados bajo los escombros.
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