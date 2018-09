"Soy una mujer de sentimientos débiles pero con carácter fuerte. Odio que me mientan", arrancó Viciconte, acompañando sus palabras con una foto de su Aquadance: haciendo un pose de relajación, sentada al borde de la pileta. Clarito, ¿no? ¡Y siguió! "No siempre ando de buen humor. No presumo de algo que no tengo, al contrario ¡doy las gracias por lo poco y nada que tengo! A veces me enojo rápido, soy difícil de entender… Pero prefiero que me odien por como soy a que me amen por algo que aparento ser".