Sociedad

Un buque que transportaba químicos chocó contra un barco petrolero en el puerto de Campana

El incidente involucró un barco con bandera de Panamá y otro que estaba anclado en el río Paraná. Hubo temor por una posible filtración de alguno de estos líquidos al agua

Guardar

Una de las embarcaciones transportaba combustibles y la otra productos químicos

La tarde del lunes dejó una imagen de alerta en el Río Paraná cuando el buque químico Ginga Bobcat embistió la popa del petrolero Helios en plena zona operativa del puerto de Campana, en territorio bonaerense, alrededor de las 17:30.

La colisión entre dos embarcaciones que transportaban cargas peligrosas —ácido sulfúrico por un lado, combustibles refinados por el otro— disparó los protocolos de emergencia en una de las vías fluviales más transitadas del comercio exterior argentino.

PUBLICIDAD

Según informó Cuestión Entrerriana, el buque de bandera panameña identificado como el Ginga Bobcat se desplazaba a unos 16 kilómetros por hora cuando redujo su velocidad de forma abrupta hasta detenerse en el momento del impacto. Ese frenado brusco quedó registrado en los sistemas de monitoreo y se convirtió en uno de los datos centrales que analizan los peritos para reconstruir la secuencia del siniestro.

El hecho de que la colisión haya ocurrido en un área donde las maniobras suelen estar estrictamente coordinadas entre los buques y el puerto intensificó las dudas sobre las causas del incidente.

PUBLICIDAD

Chocaron Dos Buques En El Río Paraná
No se reportaron heridos y no se detectó contaminación en el agua

El Ginga Bobcat transportaba unas 10.300 toneladas de ácido sulfúrico con destino al complejo agroindustrial del Gran Rosario, mientras que el Helios operaba con combustibles refinados, entre ellos nafta y diésel. La combinación de esas sustancias elevó de inmediato el nivel de preocupación por un posible impacto ambiental sobre el río Paraná.

A pesar de la magnitud del choque, ambas embarcaciones registraron daños por encima de la línea de flotación. Ese detalle fue determinante para evitar, al menos en principio, derrames al agua. Según informaron medios locales, las autoridades no detectaron filtraciones ni signos de contaminación en la zona del puerto hasta el momento del reporte, aunque el monitoreo permanece activo.

El tipo de carga involucrada obligó a activar protocolos preventivos para resguardar la navegación y minimizar cualquier riesgo sobre el ecosistema del Paraná. Finalmente, el choque no dejó heridos, ni hubo contaminación confirmada.

Tras el incidente, intervinieron la Prefectura Naval Argentina junto a las autoridades portuarias de Campana. Ambos organismos trabajan en la evaluación de los daños estructurales y en la determinación de las causas del impacto.

Las primeras pericias se concentran en los registros de navegación, las comunicaciones entre las embarcaciones y las condiciones en que se realizaron las maniobras. Según detalló Cuestión Entrerriana, no se descarta que ambos buques permanezcan bajo inspección hasta que se confirme que no existe riesgo para la navegación ni para el ambiente, a la espera de los informes técnicos definitivos.

El impactante incendio de un yate en el río Paraná

La embarcación quedó envuelta en llamas cerca del ingreso a Villa Urquiza

Una embarcación ardió en aguas del río Paraná, justo antes del acceso a Villa Urquiza, en Entre Ríos, a pocos kilómetros de Paraná. El episodio ocurrió meses atrás.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observa una espesa columna de humo negro mientras el fuego avanzaba sin freno sobre el yate. El episodio provocó inquietud entre quienes navegaban cerca del lugar.

Diversas fuentes confirmaron que un arenero que pasaba por la zona intentó acercarse para ayudar a sofocar el incendio, pero la intensidad de las llamas hizo que el esfuerzo fuera inútil. El fuego destruyó por completo la embarcación, provocando pérdidas materiales totales.

Según el Diario UNO de Entre Ríos, no hubo heridos, ya que los ocupantes lograron abandonar la nave a tiempo, antes de que el fuego se extendiera por todo el casco, evitando así daños personales. La pérdida material, en cambio, fue total.

Las autoridades se encargaron de la investigación para esclarecer cómo se originó el incendio y examinar en detalle las circunstancias del hecho, según señaló Elonce. Testigos y navegantes quedaron impactados al observar cómo el fuego consumía la embarcación sobre las aguas del Paraná, mientras se aguarda información oficial sobre el motivo del siniestro.

Temas Relacionados

Río ParanáBuenos AiresPuerto campanaAccidenteÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor intentó revertir la sentencia con dos presentaciones legales que fueron rechazadas por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

La madre de “Pequeño J” organizó su defensa desde Perú: habla su abogado argentino

Lucas Contreras Alderete representa a Tony Janzen Valverde, acusado de participar en el brutal triple crimen narco de Florencio Varela. Se declaró inocente en su indagatoria de hoy. Cómo sigue la estrategia de la defensa

La madre de “Pequeño J” organizó su defensa desde Perú: habla su abogado argentino

“Me golpeaba como si fuera una bolsa de boxeo”: denunció violencia durante el embarazo y su agresor sigue libre

La joven denunció que sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales por parte de su expareja durante el embarazo de su hija, en un contexto de control, aislamiento y violencia sostenida

“Me golpeaba como si fuera una bolsa de boxeo”: denunció violencia durante el embarazo y su agresor sigue libre

Juicio por la muerte de Maradona: un testigo dijo que su corazón tenía signos de agonía y que el edema “venía hace tiempo”

El debate oral se reanudó este martes con las declaraciones de los forenses que participaron del análisis al cadáver del Diez. Se mostraron el informe y las imágenes del procedimiento

Juicio por la muerte de Maradona: un testigo dijo que su corazón tenía signos de agonía y que el edema “venía hace tiempo”

Los asesinatos en San Martín aumentaron más del doble en un año

Los hechos de homicidio en la jurisdicción aumentaron 122% con respecto al primer semestre de 2025, según un nuevo estudio que será presentado en la UNSAM. El narcotráfico es un factor clave

Los asesinatos en San Martín aumentaron más del doble en un año

DEPORTES

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

TELESHOW

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA